AB bu sefer de â€˜mÃ¼ltecilerâ€™ konusunda Ã§atlak yaÅŸadÄ±

629 mÃ¼lteciyi kurtaran Aquarius gemisinin hiÃ§bir limana yanaÅŸamamasÄ± Avrupa'da mÃ¼lteci sorununu yeniden alevlendirdi.

Aquarius gemisinin Akdeniz’de zor durumda bulunan 629 kiÅŸiye yardÄ±m yaparak kurtarmasÄ± fakat hiçbir sahile yanaÅŸamamasÄ± üzerine tekrar alevlenen mülteciler sorunu Avrupa BirliÄŸi (AB) içinde yeni çatlaklara neden oldu. Ä°talya’da yeni iktidara gelen içiÅŸleri bakanÄ± açÄ±ktan bu geminin kendi ülkelerine yanaÅŸmasÄ±nÄ± reddederek açÄ±ktan yabancÄ± düÅŸmanÄ± politikasÄ± izleyeceÄŸini ilan etti. Fakat onun ardÄ±ndan kendisine demokrat diyen hükümetlerin tavrÄ± daha içler acÄ±sÄ±ydÄ±. Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron Ä°talya’nÄ±n kararÄ±nÄ± basta sessizce izledikten sonra Ä°spanya’nÄ±n mülteciler gemisini kabul etmesinin duyumlarÄ± gelince Ä°talyan hükümetini “sinik olma” ve “sorumsuzca” davranmakla suçladÄ±. Ä°talyan hükümeti ise tersinden Fransa’nÄ±n göçmenlik politikasÄ±nÄ± göz önünde bulundurarak “Kendilerine en son ders verecek ülkenin Fransa olduÄŸunu” açÄ±kladÄ±. Fakat mülteciler sorunu sadece farklÄ± ülkelerin arasÄ±nÄ± açmakla kalmayÄ±p, ülkeler içinde de sorunlarÄ±n doÄŸmasÄ±na neden oldu.

Almanya’da mülteci politikasÄ± kardeÅŸ partiler olan BaÅŸbakan Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi ile Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer’in Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) arasÄ±nÄ± açtÄ±. Seehofer, ulusal bir mülteci politikasÄ±ndan yana tavÄ±r alÄ±rken Merkel, ortak bir AB mülteci politikasÄ±nda Ä±srarlÄ±. Ulusal mÄ± Avrupa çapÄ±nda mÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± bir yana bÄ±rakÄ±lÄ±rsa Merkel’in de, Seehofer’in de mülteci politikasÄ±nÄ±n esasÄ±nÄ± mültecilerin Almanya ve/veya Avrupa sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan “püskürtülmesi” oluÅŸturuyor. Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra’da, 14 Haziran 2017’te gerçekleÅŸen ve 72 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Grenfell Tower yangÄ±nÄ±nÄ± hatÄ±rlamak ve adalet arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürmek için bu hafta perÅŸembe günü, 20 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sessiz bir anma gerçekleÅŸti. Grenfell yangÄ±nÄ±nÄ±n sorumlularÄ±nÄ± ve nedenlerini anlamak için kamu sorgulamasÄ± çoktan baÅŸlatÄ±ldÄ± ama sonuçlanmasÄ± 2020’e kadar sürebilir ve hükümetin tasarruf politikalarÄ±nÄ± sorgulamasÄ± beklenmiyor. BazÄ± hükümet yanlÄ±sÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±, itfaiyecilerin yangÄ±n anÄ±nda Grenfell sakinlerini yanlÄ±ÅŸ bilgilendirdiÄŸini ve teknik nedenlerden dolayÄ± ölümlerin gerçekleÅŸtiÄŸi iddia ediyor. The Morning Star gazetesi, bunun aksine sistemin Grenfell sakinlerini ve itfaiyecileri hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hükümetin tasarruf politikasÄ±nÄ±n yaÅŸananlarÄ±n asÄ±l sorumlusu olduÄŸunu, bir kez daha, dile getirdi. ÇürümüÅŸ sistem halen yüzlerce aileyi geçici evlerde tutuyor ve Grenfell maÄŸdurlarÄ±nÄ±n konut sorunu çözülebilmiÅŸ deÄŸil.

MÜLTECÄ°LERÄ°N ‘PÜSKÜRTÜLMESÄ°NDE’ Ä°DEAL DURUM

German Foreign Policy

Akdeniz'deki son mülteci dramÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z Almanya ve diÄŸer AB ülkelerinden politikacÄ±lar Frontex önderliÄŸinde AB sÄ±nÄ±r koruma birimlerinin güçlendirilmesi için çaba harcÄ±yorlar. Åžu an 1500 olan polis sayÄ±sÄ±nÄ±n 10 bine çÄ±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Hessen eyalet baÅŸbakanÄ± Volker Bouffier eyaletteki 500 polisin hemen Frontex’e gönderilebileceÄŸini bildirdi. 1 Temmuz’da AB Konsey baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenecek olan Avusturya’nÄ±n BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, Frontex’in Kuzey Afrika’ya sÄ±nÄ±rsÄ±z müdahalesini ve böylece Akdeniz’de yakalanan mültecilerin anÄ±nda ülkelerine sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini talep ediyor. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ise sÄ±nÄ±rlar ötesi baÄŸÄ±msÄ±z ÅŸekilde operasyonlar yapabilecek bir AB sÄ±nÄ±r polisi kurulmasÄ±nÄ± talep ediyor.

KURTARMA GEMÄ°LERÄ°NE LÄ°MAN YASAÄžI

BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve çok sayÄ±da insan haklarÄ± örgütü AB’yi bir kez daha mültecilerin “püskürtülmesi” planÄ± konusunda uyardÄ±lar. Akdeniz’den toplanan mültecileri taÅŸÄ±yan bir geminin Ä°talya ve Malta limanlarÄ±na yanaÅŸmasÄ±na izin verilmemesi büyük tepki çekti. “Aquarius” gemisi, bir kÄ±smÄ± Ä°talyan deniz kuvvetleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan ve güvenlik içinde karaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için gemiye teslim edilen, 629 mülteciyi taÅŸÄ±maktaydÄ±. KurtarÄ±lanlarÄ±n arasÄ±nda 11 küçük çocuk, 123’ü tek baÅŸÄ±na yola çÄ±kmÄ±ÅŸ 18 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki çocuk ve yedi hamile kadÄ±n bulunmaktaydÄ±. Geminin limanlara yanaÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ±, dünya çapÄ±nda geçerli Acil Liman HakkÄ±’nÄ±n ihlal edilmesi anlamÄ±na geliyor. Bu hakka göre hiçbir ülke kendini zorda olan bir gemiye insani nedenlerle yardÄ±m edilmesi zorunluluÄŸundan muaf tutamaz. Ama Ä°talyan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Matteo Salvini, bundan sonra hiçbir mülteci kurtarma gemisinin limanlara yaklaÅŸmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. BM mülteci yardÄ±m örgütü UNHCR, limanlarÄ±n Aquarius’a kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n, acilen yardÄ±ma muhtaç olan yüzlerce insanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla oynamak anlamÄ±na geldiÄŸini bildirdi. Ä°spanya’nÄ±n yeni hükümeti geminin Valencia LimanÄ±na kabul edileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Ancak Ä°talya ve Malta limanlarÄ±na birkaç saat içinde eriÅŸebilecek olan geminin Valencia’ya gelmesi en az iki gün sürecek...

34 MÄ°LYAR AVRO

Berlin ve AB Kuzey Afrika ve Akdeniz’de devam eden mülteci krizine yine mültecilerin püskürtülmesinin sert-

leÅŸtirilmesi ve saldÄ±rÄ±yla cevap veriyorlar. Nisan ayÄ± sonunda sÄ±nÄ±r güvenlik ajansÄ± Frontex’in devreye sokacaÄŸÄ± sÄ±nÄ±r güvenlik birimlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda 300 sÄ±nÄ±r güvenlik elemanÄ± olan Frontex, ÅŸimdilerde 1500 elemanÄ±yla baÅŸta Akdeniz’de Türk-Yunan ve Yunan-Arnavutluk sÄ±nÄ±rlarÄ± olmak üzere deÄŸiÅŸik yerlerde operasyonlar sürdürüyor. AB Bütçe Komiseri Günther Oettinger, Frontex’in eleman sayÄ±sÄ±nÄ±n 10 bine çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Bu amaçla kurumun bütçedeki payÄ± 13 milyar avrodan 34 milyar avroya çÄ±karÄ±lacak. Mültecilerin geri çevrilmesine ayrÄ±lan paranÄ±n arttÄ±rÄ±labilmesi için AB tarÄ±m bütçesinde kÄ±sÄ±tlamaya gidilecek...

FRONTEX’LE AFRÄ°KA’YA

Frontex, Avrupa dÄ±ÅŸÄ±ndaki ülkelerde de (baÅŸta Afrika ülkeleri) görev yaparak, mültecilerin Avrupa’ya doÄŸru yola çÄ±kmasÄ±nÄ± engelleyecek. Frontex Müdürü Labrice Leggeri, tehlikeli olduÄŸunu düÅŸündüÄŸü Libya dÄ±ÅŸÄ±ndaki Tunus, Niger gibi Afrika ülkelerine sÄ±nÄ±r güvenlik polisi gönderilmesi konusunda Almanya ile görüÅŸtüÄŸünü, AB ülkelerinin mültecilerin‚ püskürtülmesinde ortak görüÅŸe sahip olduÄŸunu söyledi.

AB SINIR POLÄ°SÄ°

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, en kÄ±sa sürede mültecilerin ‘püskürtülmesi’ konusunda AB içinde ortak bir politikanÄ±n yürürlüÄŸe sokulmasÄ±ndan yana. Merkel sadece ortak bir iltica sistemi istemekle kalmÄ±yor, AB sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda iltica baÅŸvurularÄ±nÄ± kabul edip AB iltica yasasÄ±na göre karar verecek ortak bir Avrupa iltica dairesinden yana da tavÄ±r alÄ±yor. BunlarÄ±n ötesinde ortak bir sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme politikasÄ±, mültecilerin yola çÄ±ktÄ±klarÄ± ülkelerle yapÄ±lan antlaÅŸmalarla sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, transit ülkelerde yeni mülteci kamplarÄ± ve en önemlisi de Avrupa sÄ±nÄ±rlarÄ±nda ulusal devletlerden baÄŸÄ±msÄ±z operasyonlar düzenleme yetkisine sahip bir Avrupa sÄ±nÄ±r polisi Merkel’in hedefleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Böyle bir AB sÄ±nÄ±r polisi, Yunanistan veya Bulgaristan’Ä±n Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda veya Ukrayna- Polonya sÄ±nÄ±rÄ±nda ya da herhangi bir ülkenin Akdeniz sahillerinde, ulusal devletlerin onayÄ±nÄ± almadan operasyonlar sürdürebilecek yetkiyle donatÄ±lacak.

Çeviren: Semra Çelik

‘L’AQUARÄ°US’ DAVASI Ä°NSANLIK DÜZEYÄ°MÄ°ZÄ°N AÅžAÄžIYA ÇEKÄ°LMESÄ°NE KATKIDA BULUNUYOR

Yves Pascouau*

Le Monde

Aquarius davasÄ±nÄ±n gündeme getirdiÄŸi soru basittir: Ä°talyan ve Malta yönetimleri 629 göçmeni kurtaran bu geminin kendi kÄ±yÄ±larÄ±na yanaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kma haklarÄ± var mÄ±dÄ±r? Apriori evet, çünkü deniz hakkÄ± egemen bir devlete yabancÄ± gemilere sahillerinin kapsÄ±nÄ±n kapatma hakkÄ± tanÄ±yor. Fakat bu egemenlik hakkÄ± kurtarma zorunluluÄŸu Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda okunduÄŸunda farklÄ± bir perspektif sunuyor. Zira, uluslararasÄ± hukuk denizde yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan herkese hemen yakÄ±nÄ±nda olan gemilerin, yakÄ±n sahil hükümetlerinin, kÄ±yÄ± yetkililerinin ve tüm deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± aktörlerinin yardÄ±m etmesini ve acilen adil bir muamele için karaya indirilmesini öngörüyor. Bu açÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ä°talya kapÄ±larÄ±nÄ± Aquarius’e açmalÄ±ydÄ±. Fakat her zamanki gibi, mesele hukukun yorumlanmasÄ±na göre deÄŸiÅŸiyor. Ve burada belirleyici nokta Aquarius’ün kurtardÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerin gemiye bindikten sonra hâlâ hassas/yardÄ±m gerektiren bir durumda olup olmadÄ±ÄŸÄ± meselesinde yatÄ±yor. Aquarius bir yardÄ±m gemisi ve Ä°talyan yöneticileri bu geminin bu niteliÄŸinden dolayÄ± artÄ±k göçmenlere yardÄ±m etmeyi gerektirecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ± türü yorum yapmalarÄ±na neden oldu. Tamam. Fakat daha titizce bir analiz bu yorumda nüans yapmayÄ± gerektiriyor.YardÄ±m edilen kiÅŸilerin birçoÄŸu farklÄ± rahatsÄ±zlÄ±klar geçiriyordu (dehidrasyon, yanÄ±klar, hipotermi) fakat bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra gemide 7 hamile kadÄ±n ve 123 ailesiz ergin olmayan çocuk bulunuyordu. Bu da gemide hukuksal olarak hassas diye tanÄ±mlanacak insanlarÄ±n olduÄŸu anlamÄ±na geliyor. DolayÄ±sÄ±yla Ä°talyan yöneticilerine sorulan soru bu hamile kadÄ±n ve çocuklarÄ±n, Aquarius tarafÄ±ndan yardÄ±m edilmiÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n, hâlâ hassas kiÅŸiler olarak yardÄ±ma ihtiyaçlarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorunudur. Hassasiyetin genel bir deÄŸerlendirilmesi bu soruya olumlu bir cevap vermeyi zorunlu kÄ±lÄ±yor. DolayÄ±yla Ä°talya’nÄ±n hukuksal olarak bu insanlarÄ±n daha güvenli bir yere ayak basmalarÄ±na izin vermesi gerekirdi.

Fakat hukukun yorumlanmasÄ± siyasi zorunluluklar karÅŸÄ±sÄ±nda bir hiçtir. Ve yeni Ä°talyan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Matteo Salvini için durum seçmenlerine yönelik güçlü bir siyasi mesaj vermeyi mümkün kÄ±lÄ±yordu. Bu her ÅŸeyden önce seçim kampanyasÄ± esnasÄ±nda verilen sözleri yerine getirdiÄŸini göstermeye. ArdÄ±ndan Ä°talyan hükümetlerinin “deniz taksisi yapmakla” çok sert eleÅŸtirdiÄŸi Akdeniz’de dolaÅŸan hükümet dÄ±ÅŸÄ± örgütlere karÅŸÄ± tavÄ±r almayÄ±. Son olarak da AvrupalÄ± partnerlerine yönelik, gelen göçmenlere karÅŸÄ± Ä°talya’yÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmakla suçlama fÄ±rsatÄ± sunuyordu. Fakat bu siyasi gereklilik, bir çocuÄŸun hayatÄ±nÄ±, yolu 1500 kilometre uzatarak daha fazla yÄ±pratma, hatta harcamayÄ± meÅŸru kÄ±labilir mi? Bu aÅŸamada meselenin hukuksal boyutu hâlâ güncelliÄŸini koruyor, fakat daha da önemlisi insanlÄ±k sorununu gündeme getiriyor. Bir toplumun insanlÄ±k derecesi, bugün hiç kuÅŸkusuz bir parçasÄ± iltica, mülteci ve göçmenlerden oluÅŸan toplu-

mun en zayÄ±flarÄ±na yönelik nasÄ±l (kötü) davrandÄ±ÄŸÄ± ile ölçülür. Oysaki, 2015’den bu yana siyasi söylem ve seçim kampanyalarÄ±nda göçmenlere karÅŸÄ± açÄ±kça bir söylem geliÅŸtirildi. ArtÄ±k bu söylemlerin yerine somut eylem önerileri geçti. KÄ±sa bir süre önce birçok AvrupalÄ± bakan göçmenlerin üçüncü bir ülkede keyfi göz altÄ±na alÄ±nmalarÄ± ya da iÅŸkence görmeleri, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± ya da insan onurunu inciten muameleler görme riski olan ülkelere doÄŸru tekrar gönderilmeleri gibi, bu insanlarÄ±n temel haklarÄ±nÄ± ihlal eden, hatta reddeden uygulamalar önerdiler.

Bu söz ve önerilere karÅŸÄ±, Fransa’da dahil olmak üzere, AvrupalÄ± hükümetlerin bu nazik sessizliÄŸi toplumlarÄ±mÄ±zda göçmenlerin statüsünü biraz daha hassaslaÅŸtÄ±rÄ±rken, insanlÄ±k seviyemizin devamlÄ± gerilemesine katkÄ± da bulunuyor.

Göçmenlik sorunu bir hükümet için elleri yakan hassas bir konudur ve bu yüksek gerilimlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, göçmenlik karÅŸÄ±tÄ± güçlerin büyüdüÄŸü ve Avrupa seçim kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda daha da hassaslaÅŸan bir meseledir.

DolayÄ±sÄ±yla var alan genel egemen eÄŸilimin tersine AvrupalÄ± yöneticilerin bir tavÄ±r almasÄ± ve göçmenlik meselesinde açÄ±k ve pozitif bir yaklaÅŸÄ±m sergileme ihtimali çok düÅŸüktür. KÄ±sa vadeli hesaplar yapma mantÄ±ÄŸÄ± uzun vadeli bir Avrupa göçmenlik ve mülteci stratejisinin temellerini ortaya koyma zorunluluÄŸuna bir kez daha egemen olacaktÄ±r...

* Nantes Üniversite AraÅŸtÄ±rma Görevlisi, European Migration-Lax.eu Sitesinin Yöneticisi

Çeviren: Deniz Uztopal

GRENFELL SAKÄ°NLERÄ° VE Ä°TFAÄ°YECÄ°LER, SÄ°STEM TARAFINDAN HAYAL KIRIKLIÄžINA UÄžRATILDI

BaÅŸyazÄ±, The Morning Star

Grenfell kulesinden saÄŸ kurtulan Rukayetu Mamudu, kulenin içinde kalma talimatÄ±nÄ± veren itfaiyecilere emir veren sistemi kÄ±namakta binlerce kez haklÄ±.

“Ä°nsanlar itfaiyecilerin sözlerine güveniyordu. Ä°tfaiyeciler de sisteme güveniyordu. Sistem onlarÄ± asla aldatmamalÄ±ydÄ±. Sistem onlarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±” dedi.

Talimatlar, her dairenin birer güvenli yangÄ±n kapÄ±larÄ± ve pencereleri olan bir beton kutu olduÄŸunu ve tek bir dairedeki yangÄ±nÄ±n daire içinde izole edilip söndürülebileceÄŸi düÅŸüncesine dayanÄ±yordu.

Ä°tfaiyeciler, kulenin sahibi olan muhafazakâr belediyesinin ve belediyenin sahip olduÄŸu ama özel ÅŸirket gibi çalÄ±ÅŸan bina yönetiminin, bina sakinlerinin güvenliÄŸini tehdit eden, taraflÄ± ve baÅŸtan savma yenilenme tadilatlarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± bilemezlerdi.

AteÅŸe dayanÄ±klÄ± olan kapÄ± ve pencerelerden kullanmak ÅŸöyle dursun, yenisi ile deÄŸiÅŸtirilen kalitesiz malzemelerin kullanÄ±lmasÄ± tehlike yaratmÄ±ÅŸtÄ±r.

Åžirketin kulenin dÄ±ÅŸ cephesinde kullandÄ±ÄŸÄ± panellerin yangÄ±na dayanÄ±klÄ± olmasÄ± ÅŸöyle dursun, yangÄ±nÄ±n kulenin etrafÄ±nda ve yukarÄ± doÄŸru hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu.

Belediye daha ucuz panellerin kullanÄ±lmasÄ±na izin verdiÄŸini beyan ederek Ä°tfaiye SendikasÄ±nÄ±n BaÅŸkanÄ± Mark Wrack’in “Devlet ve yerel belediye insanlarÄ±n can güvenliÄŸini korumak yerine para tasarrufuna öncelik verdi” suçlamasÄ±nÄ± onayladÄ±. Semt sakinlerinin felaketten sonra nelerin yanlÄ±ÅŸ gittiÄŸini sorgulamaya baÅŸlamasÄ±yla gerçekler açÄ±kça meydana çÄ±ktÄ±.

Yine de geçtiÄŸimiz haftalarda yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda kule sakinlerine binada kalmalarÄ±nÄ± söyleyen kÄ±lavuza uyduklarÄ± ve baÅŸka türlü davranmalarÄ± için bir sebepleri olmadÄ±ÄŸÄ± gerçeÄŸini inkâr edercesine itfaiyecileri suçlayan sinsi bir kampanya yürütülüyor.

Ä°ngiliz Polis TeÅŸkilatÄ±, (Scotland Yard) ‘Ä°çeride kalÄ±n’ talimatÄ± veren itfaiye çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bireysel olarak yargÄ±lanabileceÄŸi polis soruÅŸturmasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸunda tehlike çanlarÄ± çalmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

KuruÅŸ hesabÄ± yapan politikacÄ±lar güvenlik önlemlerinden kaçarak Grenfell’in yangÄ±n güvenliÄŸini etkileyen ekonomik karalarÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± görmezden gelerek suçlarÄ±nÄ± ört bas ederek hem Ä°tfaiyecilere hem de kule sakinlerine ihanet ettiler.

Ürünleri satan ÅŸirketin reklam iddialarÄ±nÄ± kabul etmek yerine dÄ±ÅŸ cephe panellerinin titizlikle kontrol edilmesi olabilecek bir facianÄ±n gerçekleÅŸmesine açÄ±kça engel olabilirdi.

Mevcut soruÅŸturma ve politik otoriteler Mamudu’nun güvenlik sertifikasÄ± ve yoksul insanlar için amaçlanan konutlarÄ±n standartlarÄ± ile ilgili sorularÄ±nÄ± cevaplamalÄ±.

Kule sakinleri, itfaiyeciler ve diÄŸer acil servis personelleri Grenfell’de cehennemi yaÅŸadÄ±lar ve hala yaÅŸamaktalar.

Sorular “Herkesin ders almasÄ± gerekir” gibi genel bir tavsiye ile sÄ±nÄ±rlÄ± cevaplar ile savuÅŸturulamaz ve kolayca örtbas edilemez. Grenfell’in bir daha tekrarlanmamasÄ±nÄ± garanti etmek için önemli sorularÄ±n cevaplanmasÄ± gerekiyor.

Çeviren: Meryem Ülger

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 17:43

www.evrensel.net