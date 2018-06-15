24 Haziran seçimlerinde görev alacak kamu emekçilerinin isim listelerinin seçim kurullarına bildirilmesinde sorunlar yaşanıyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandık kurullarında görev alacak kamu görevlilerinin isimlerinin seçim kurullarına bildirilmesinde sorunlar yaşanıyor. Ankara Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Sultan Saygılı’nın isminin çalıştığı okul tarafından Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesine rağmen Mamak İlçe Seçim Kuruluna gönderilen listelerde isminin yer almadığı ortaya çıktı. Bu nedenle sandık görevini iade edecek bir öğretmenden devralmak isteyen Saygılı, dilekçe yazarak İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

Saygılı, Mamak İlçe Seçim Kuruluna sandık görevini iade etmek isteyen bir arkadaşıyla başvurduklarını belirterek, “Benden sonra aynı işlemi yapan arkadaşlarda görev değişimi yapıldı, ancak bana olumsuz yanıt verildi. Araştırmalarımız sonucunda okuldan gönderilen listede ismim olmasına rağmen Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ismimi seçim kuruluna göndermemiş. Adım neden seçim kuruluna gönderilmedi, öğretmen listesinde adım neden yok? Listeden adımın hangi gerekçeyle çıkarıldığını ve liste dışı bırakanların kimler olduğunu öğrenmek istiyorum” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 16:57

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