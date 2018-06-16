Sendika iÃ§in direnen Flormar iÅŸÃ§ileri: Biz bayrama 1 ay Ã¶nce girdik

Flormarâ€™da sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§iler bayramÄ± direniÅŸle karÅŸÄ±ladÄ±.

Gebze Organize Sanayi Sitesi’nde kurulu bulunan kozmetik ürünlerinin üretildiÄŸi Flormar’da sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler bayramÄ± direniÅŸle karÅŸÄ±ladÄ±. 1 aydÄ±r ekmek mücadelesi verdiklerini dile getiren iÅŸçiler, “Biz bayrama 1 ay öncesinden girdik. Bizim için bayram dÄ±ÅŸarÄ±da” diyor.

8 senedir Flormar’da çalÄ±ÅŸan Gülperi GüldalÄ±, bir sene önce ücretlerinin artmasÄ± için imza topladÄ±klarÄ±nÄ± ancak üretim müdürünün, “Ä°sterseniz bu, istemezseniz kapÄ± orada, daha iyi yere gidebilirsiniz’ dediÄŸini söylüyor. Bu sene de hiç zam alamayÄ±nca sendikalaÅŸmaya karar verdiklerini belirten GüldalÄ±, ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor: “Size düÅŸen bütçe bu, maliyet belli diyorlardÄ± ama ama bunu demeden birkaç gün önce ÅŸirketin yüzde 42 büyüdüÄŸünü söylediler. Patron iÅŸçiye gelince bütçesinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ama 4 ayrÄ± yere maÄŸaza açacaklarÄ±nÄ± söyleyerek de övünüyor. Bize ayrÄ±lan bütçe sadece 10-20 lira, dalga geçer gibi. Bu noktaya gelmemizi bunlar tetikledi.”

BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZÄ°N ELÄ°NÄ° TUTTUK

SendikalaÅŸmalarÄ±yla iÅŸten atmalarÄ±n ve çeÅŸitli baskÄ±larÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GüldalÄ±, “Yöneticiler iÅŸçilerle her gün toplantÄ± yapÄ±p ‘Bu iÅŸten vazgeçilmezse herkesin tadÄ± kaçacak dediler. Hakaretler, küfürler iÅŸitiyorduk. Ama patrona boyun eÄŸmektense birbirimizin elini tuttuk. Patronun cebi para gördü ama 10-15 senedir çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ücreti söylesem inanmazsÄ±nÄ±z” dedi.

BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N BAYRAM DIÅžARIDA

BayramÄ± da direniÅŸle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirten GüldalÄ±, “Bayrama bu ÅŸekilde girmek benim için daha güzel çünkü zaten burada bayram havasÄ± var. Biz bayrama 1 ay öncesinden girdik. Bizim için bayram dÄ±ÅŸarÄ±da” diye konuÅŸtu. Daha önce yöneticilerin fabrika içerisinde “Ä°yi bayramlar” diyerek gittiklerini söyleyen GüldalÄ±, “DireniÅŸ sonrasÄ± tek tek bütün iÅŸçilerle bayramlaÅŸÄ±yorlar” dedi.

GüldalÄ± son olarak ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±: “Kimse hakkÄ±nÄ± geçirmesin. Biz varsak patronlar var, biz yolsak onlar da yok. AyrÄ±ca herkesten destek istiyoruz. KadÄ±nlarÄ± Flormar’Ä± boykot etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum.”

‘ERKEKLERLE AYNI Ä°ÅžÄ° YAPIYORDUK AMA...’

Fatma AtÄ±lgan da 11 senelik iÅŸçi. Ücretlerinin düÅŸük olmasÄ± ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k sebebiyle sendikalaÅŸmaya gittiklerini ifade eden AtÄ±lgan ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor: “KadÄ±n ve erkek aynÄ± iÅŸi yapÄ±yor ama erkeklere her zaman daha fazla ücret veriliyor. Buna tepki gösterdiÄŸimizde hep susturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Bizi bölümümüzü deÄŸiÅŸtirmekle tehdit ediyorlardÄ±. Zorunlu mesaiye gelmek istemeyen kadÄ±nlarÄ±n isimleri listeye zorla yazÄ±lÄ±yordu. Ama erkek iÅŸçiler gelmek istemediklerini söylediklerinde bu talepleri kabul ediliyordu. Vardiya amirleri rahatsÄ±z edici davranÄ±ÅŸlarda bulunuyordu. RahatsÄ±z olduÄŸumuzu söylediÄŸimizde özür dileyip yine de yapmaya devam ediyorlardÄ±. Hem sömürüye hem de bunlara maruz kalÄ±yorduk.”

Anayasal haklarÄ±nÄ± kullanarak sendikalÄ± olduklarÄ±nÄ± söyleyen AtÄ±lgan, bütün iÅŸçileri de bu haklarÄ±nÄ± kullanmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Önceki bayramlarda direktörlerin yüzünü bile görmediklerini belirten AtÄ±lgan, “Bu sabah kapÄ±da direktörlerin iÅŸçilerinin elini sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸümde çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. YÄ±llarca neden bunu yapmadÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸündüm” dedi. AtÄ±lgan, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber olduÄŸumuz için mutluyuz. Bayrama bu ÅŸekilde girmek içeride olmaktan daha iyi. Çünkü arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsi dÄ±ÅŸarÄ±da” diye konuÅŸtu.

Ä°YÄ° KÄ° BÖYLE YAPMIÅžIZ

Flormar’da 8 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan Sümeyye KuloÄŸlu ise “Daha önce hiç böyle bir ÅŸey yaÅŸamadÄ±m. Ramazan’Ä± bu ÅŸekilde dÄ±ÅŸarÄ±da geçirdik. Bizi iÅŸten attÄ±lar ve bunu suç iÅŸliyormuÅŸuz gibi yaptÄ±lar. Hâlâ da öyle davranÄ±yorlar. Bize terörist muamelesi yapÄ±yorlar. Ama yÄ±llardÄ±r bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zdan kazanÄ±yorlar. Madem böyle insanlardÄ±k. Bugüne kadar neden çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar? HakkÄ±mÄ±zÄ± arayÄ±nca ÅŸimdi suçlu olduk. Ramazan’Ä± burada böyle aç susuz geçirdik. Ama bizim vicdanÄ±mÄ±z rahat. AsÄ±l onlar vicdanen rahatsÄ±z olsunlar. Bayramda çocuklarÄ±nÄ±n yüzlerine nasÄ±l bakacaklar” dedi.

KuloÄŸlu, “MeÄŸerse bir hapishanede yaÅŸÄ±yormuÅŸuz. DÄ±ÅŸarÄ±daki bu bayramÄ±, neÅŸeyi, yalan olmayan dostluÄŸu görünce iyi ki böyle yapmÄ±ÅŸÄ±z” diye konuÅŸtu. (Gebze/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 18:03

www.evrensel.net