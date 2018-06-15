Bayram doları durdurmadı: 4.75 TL (15 Haziran 2018)

Döviz kurundaki artış bayramın ilk gününde devam etti. Dolar yeniden 4.76 lirayı gördü.

Döviz kurları, bayram tatili öncesi Merkez Bankası’nın faiz artırımına rağmen TL karşısında yeniden girdiği yükseliş trendini bayramın ilk gününde de sürdürdü.

Uluslararası piyasalarda sabah 4.70’in üzerinine tekrar çıkan dolar, öğle saatlerinde 4.76’yı gördü. Avro da yeniden 5.50 liranın üzerine çıktı.

Uluslararası Dolar endeksi ise yüzde 0.05 düşüşle 94.82 düzeyine indi. Bu düşüş, doların dünyada değer kazanması değil, aksine TL’nin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi anlamına geliyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 15:52

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