Fotoğraf: AA
Ankara'da mera kavgası: 7 yaralı
15 Haziran 2018 15:00
Ankara Çubuk’ta mera anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. 7 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Dedeler Mahallesi'nde 2 aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavgada, Hatice A. (75), Erdoğan A, Ramazan A, Ali Ö, Ercan Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Güvenlik ekipleri, mahalle ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 15:10
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