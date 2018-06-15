Eskrimde yeni bir 'yıldız' doğuyor

Eskrime 13 yaşında başlayan ve 2 yılda milli takıma kadar yükselen Nisanur Erbil, hedefini 2024 Paris Olimpiyatları olarak belirledi.

Avrupa Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda yıldızlar kılıç kategorisinde takım halinde bronz madalya kazanarak bir ilke imza atan milli takımın kadrosunda yer alan 15 yaşındaki Nisanur Erbil, otoriteler tarafından geleceğin ‘yıldız’ı olarak gösteriliyor.

Voleybol ve yüzmeyle spora başlayan, sonrasında 13 yaşında eskrime geçen, hayalleri için Samsun'dan Ankara'ya gelen Nisanur, yeteneğiyle antrenörlerinin dikkatini çekerek kısa sürede milli takıma kadar yükseldi.

Avrupa Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır ile Yıldız Kılıç Milli Takımı'nı oluşturan Nisanur, kazanılan bronz madalya sonrasında hedeflerini büyüttü.

Nisanur Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerine adım adım ulaşmak istediğini belirterek, “2020 Olimpiyatları zor ama 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya almak istiyorum” dedi.

Kentlerde yapılan yetenek taramalarında antrenör Ali Serkan Küçük tarafından keşfedildiğini dile getiren 15 yaşındaki milli sporcu, “Fiziksel özelliklerim, yaşıtlarıma göre biraz üst noktadaydı. Hocam da eskrimde çok ileri noktalara gidebileceğimi söyledi. Voleybolu da yüzmeyi de seviyorum ama eskrim benim için ayrı bir yerde. Bir yıllık sıkı çalışmayla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geldik. Zaten eskrime başlayınca, bırakamıyorsunuz” diye konuştu.

‘VALERY İLE ÖNEMLİ GELİŞİM SAĞLADIK’

Milli sporcu Nisanur, eskrimin yükselişindeki en önemli payın milli takımlar başantrenörü Valery Shturbabin'e ait olduğunun altını çizerek, “Olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir antrenörle çalışmak büyük bir şans. Valery ile önemli gelişim sağladık” dedi.

Azerbaycan asıllı Ukraynalı antrenör Shturbabin ile 9 aydır çalıştıklarına değinen Nisanur, şöyle devam etti:

“Eskrim yapmaya başlayınca, bu branşa daha yatkın olduğumu gördüm. Hocamız, önce yürümeyi, sonra kılıç tutmayı, sonra da hamle yapmayı öğretti. Milli takım kamplarında şampiyon sporcularla birlikte antrenman yapıyorum. Bu da gelişimime katkı sağlıyor. Bununla da kalmıyor, hedeflerimin de büyümesini sağlıyor. Valery'nin katkısının olduğu en önemli nokta ise bizlere inanç kazandırması oldu. 'Başarmak inanmanın yarısıdır' sözünü yaşayarak gördük.”

AKDENİZ OYUNLARI'NDA YER ALACAK

Milli eskrimci Nisanur Erbil, hedefi olan olimpiyat oyunlarına kadar birçok uluslararası organizasyonda yer alarak tecrübe kazanacağını vurgulayarak, katıldığı her organizasyonda derecelerini daha da yukarı çekmeyi istediğini söyledi.

İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları kadrosunda da bulunacağını belirten Nisanur, “Çok güçlü ülkelerin çok güçlü sporcularıyla mücadele edeceğim. Buralarda edindiğim tecrübe, bana gelecekte büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Hedeflerime adım adım ilerlemek istiyorum. Katıldığım her organizasyonda başarılı olmalıyım. Bunu yapmak zorundayım çünkü hedeflerim büyük” ifadelerini kullandı.

Öncelikle Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istediğinin altını çizen Nisanur, Türkiye'nin altyapılarda kazandığı başarıları, büyükler kategorisine de taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Nisanur, Türkiye Eskrim Federasyonunun geleceğe dair önemli projeleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Valery hoca, 2014 yılından beri Türkiye'de çalışıyor. Kendisinin Türk eskrimine çok önemli aktarımları oldu. Artık çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Bu bir ekip işidir. Ekip birbirine inanırsa, yoldaki zorluklar da azalır. Hepimiz genç sporcularız ve önümüzde uzun yıllar var. Bıkmadan çalışacağız ve Türk eskrimini sayılı ülkeler arasına sokacağız. Bizlere inananları mahcup etmek istemiyoruz.” (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 15:01

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