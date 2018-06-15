Yakalanacağını anlayınca su kanalına girdi

Esenyurt'ta çalıntı otomobille polisten kaçan şüpheli, yakalanacağını anlayınca girdiği kanalizasyonda izini kaybettirdi.

İstanbul Esenyurt'ta çalıntı otomobille polisten kaçan şüpheli, yakalanacağını anlayınca dereye akan kanalizasyon borusuna girerek izini kaybettirdi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Pınar Mahallesi 1291 Sokak'ta arkadaşıyla birlikte çaldığı otomobil ile gezdiği belirlenen 14 yaşındaki E.K'yı durdurmak istedi.

E.K. ve arkadaşı, araçtan inerek kaçmaya başladı. Arkadaşı yaya olarak kaçan E.K, yakalanacağını anlayınca yol kenarındaki dere kanalına girdi. Bunun üzerine ekipler, dere kanalı çıkışlarında önlem aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Krokilerle olay yerine gelen İSKİ ekipleri ise robot kamerayla dere kanalı girişlerini inceledi. Ekiplerin incelemeleri sonuçsuz kalınca çalışmalara son verildi. Çalıntı otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.

Kanalın diğer çıkış noktalarından birinden kaçmış olabileceği değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 14:43

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