Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Başbakan Binali Yıldırım, bayram sabahı yaptığı konuşmada iki yıllık görevi sürecinde tarihe geçtiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, ramazanın son gecesini ve bayram sabahını doğup büyüdüğü Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde geçirdi. Yıldırım, 2 yıllık Başbakanlığı döneminde tarihe geçtiğini söyledi.

Refahiye ilçe merkezindeki Merkez Cami'ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, hemşehrileri ile birlikte bayram namazı kıldı, daha sonra ilçe merkezinde toplanan kalabalığa hitap etti.

'TARİHE GEÇTİM'

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Başbakanlıktan önce 12 yıl bakanlık yaptım. Son 2 yıl, belki süre olarak çok fazla değil, ancak Türk yakın siyasi tarihinde üzerinde çok konuşulacak bir süre olarak şimdiden tarihe geçtim. Bu süre içerisinde bir darbe ile karşı karşıya kaldık. O yetmedi yurt dışında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını başarı ile gerçekleştirdik. Onun üzerine bir de Cumhuriyet tarihimizin 94 yıllık yönetim şeklini değiştiren köklü anayasa değişikliğini hayata geçirdik ve daha birçok reformu, ekonomik faaliyetleri ülkemizin, milletimizin menfaati için yaptık."

24 Haziran seçimleri'ne değinen Yıldırım, "Bu seçim 16 Nisan halk oylamasında değişikliğini yaptığımız anayasa ile değiştirdiğimiz hükümet sisteminin ilk hayata geçeceği seçim. Burada hem milletvekili seçimleri hem ülkeyi 5 yıllığına yönetecek Cumhurbaşkanlığını seçimini birlikte yapacağız. Dolayısı ile bu yanı ile farklı yeni bir seçim" diye konuştu. (DHA)

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