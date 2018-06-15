Keşan'da HDP afişlerinin yer aldığı reklam panosuna saldırı

Edirne Keşan'da toplanan 50 civarında kişi HDP'nin seçim afişinin yer aldığı panoya saldırdı. Polis kentteki diğer afişleri kaldırdı.

Edirne'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 kişi, HDP'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak afişi yırttı. Saldırgan grup, şehrin 3 farklı noktasında asılı olan HDP afişlerinin polis tarafından kaldırılmasından sonra dağıldı.

Urfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan silahlı kavgayı bahane eden 50 kişilik grup Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Saldırganlar, içerisinde HDP'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak, içindeki afişi parçaladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS KENTTEKİ DİĞER HDP AFİŞLERİNİ KALDIRDI

Saldırgan grup, şehrin 3 farklı noktasındaki ilan panolarına asılan HDP seçim afişlerinin kaldırılmasını aksi takdirde dağılmayacaklarını söyledi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan'ın da araya girmesiyle şehir genelindeki panolarda asılı olan HDP afişleri polis tarafından toplandı. Saldırganlar daha sonra ellerini kollarını sallayarak dağıldı. (DHA)

Fotoğraf: Ünsal Yücel/DHA

www.evrensel.net