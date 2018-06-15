Çipras: Erdoğan'a askerlerin iadesi konusunda söz vermiş olamam

Çipras, Yunanistan'da güçler ayrılığı olduğu için Erdoğan'a darbeye karıştığı iddia edilen askerlerin iadesi sözü vermiş olamayacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı ve daha sonra Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen askerler için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iade sözü vermediğini belirtti. "Telefonda yanlış anlaşılmış olabilirim" diyen Çipras, "Böyle bir söz vermiş olamam. Yunanistan gibi bir ülkede güçler ayrılığının tamamen farkındayım. Yabancı bir ülkenin liderine adli makamların alacağı karar konusunda vaatlerde bulunmuş olamam" dedi.

Çipras, Yunan Devlet Televizyonu’nda (ERT) katıldığı bir programda gazetecilerin, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Yunanistan ile Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununu" çözmek için varılan anlaşmayla ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Ege ve Doğu Akdeniz’deki tavırlarında bir "nitelik değişikliği" olduğunu söyleyen Çipras, iki ülke ilişkilerinde son zamanlarda gerginliğin arttığını söyledi.

Çipras, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta İtalyan şirketi ENİ’nin sondaj girişimlerine karşı olan tavrının ve Edirne’de sınırı geçen 2 Yunan askerin tutuklanmasının kabul edilemez hareketler olduğunu ifade ederek, "Burada, Türk tarafı, bir komşu ve özellikle ortak olarak, iyi komşuluk ve iş birliği mantığına uygun olarak hareket etmiyor. Ancak, Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke. Türkiye 3,5 milyon Suriyeliyi bulunduran bir ülke. Bunun için saygıyı hak ediyor. Aynı zamanda, takdir edersiniz ki, AB ve Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının uygulanmasında da belirleyici rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Çipras, "Türkiye bölgede kritik ve güçlü bir ülke. Bu dönemde önemli sorunlarla karşılaşıyor. Suriye’deki savaş operasyonlarına karışmış bulunuyor. İçeride siyasi gerginlikler yaşanıyor. Dolayısıyla, Türkiye’ye karşı ne şekilde hareket edeceğimiz, sorunlarımızla nasıl mücadele edeceğimiz, bizi epey meşgul edecek bir mesele. Ciddi ve bütün bir stratejimiz olmalı." diye konuştu.

GÜÇLER AYRILIĞI VAR

Yunanistan Başbakanı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 askerle ilgili sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a askerleri iade edeceği konusunda söz vermediğini vurgulayarak, bu konunun telefonda yanlış anlaşılmış olabileceğini belirtti.

Çipras, "Böyle bir söz vermiş olamam. Yunanistan gibi bir ülkede güçler ayrılığının tamamen farkındayım. Yabancı bir ülkenin liderine adli makamların alacağı karar konusunda vaadlerde bulunmuş olamam. Açıkça belirtmek istiyorum, benim Ona karşı tezim ve tavrım tamamen temizdi. Başka konularda da, daha önce olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi. Çünkü yüksek düzeydeki açık irtibat kanalları, maksatlı olmayan olayların bile istenilmeyen hadiselere dönüşmesinde önleyici olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, Yunanistan’ın, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerle ilgili diplomatik alanda her şeyi yaptığını belirterek, "Bunun ötesinde, sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.

'YUNAN HUKUKUYLA ÇOĞU KEZ AYNI GÖRÜŞTE DEĞİLİM'

Başbakan Çipras, programa katılan bir gazetecinin, Yunanistan’a kaçan askerlerin Türkiye’de adil yargılanmayacakları gerekçesiyle iade edilmemeleri yönünde karar alan Yunanistan Yüksek Mankemesi’nin (Arios Pagos), kısa bir süre önce Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın "Aranan teröristler" listesinde bulunan Turgut Kaya’nın iadesi yönünde karar verdiğini hatırlatarak, "8’ler için hukuk devleti yok da, bir kişi için var mı?” şeklindeki sorusunu ise, "Yunan hukukuyla çoğu kez aynı görüşte değilim. Buna rağmen bu kararlara saygılı olmak durumundayım. Güçler ayrılığı olan bir ülke bunu gerektiriyor" şeklinde cevapladı.

MAKEDONYA İLE ANLAŞMA

Yunanistan ile Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununu" çözmek için varılan anlaşmaya değinen Çipras, anlaşmada “Makedonya’nın yerine getirmesi öngörülen Yunanistan açısından önemli maddeler bulunduğunu” ifade ederek, "komşu ülkenin bunları yerine getirmememesi durumunda anlaşmanın iptal edileceğini." söyledi.

Makedon hükümetinin bu konuda üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi durumunda anlaşmanın Yunan Parlamentosunda kabul edileceğine dair inancını dile getiren Çipras, hükümetin küçük ortağı ANEL’in bu konudaki itirazlarının anlaşmanın onaylanmasını etkilemeyeceğini vurguladı.

Çipras, söz konusu anlaşmaya olumlu yaklaşan mecliste grubu bulunan başka siyasi partiler de bulunduğunu belirterek, "(ANEL lideri Panayotis) Kammenos’un kendi ideolojisine göre bir tavrı var. Ondan bunu değiştirmesini istemiyorum. Ancak, hükümetin sorumlu bir bakanı olarak bu anlaşmayı anlayışla karşılamasını bekliyorum. Anlaşma meclise geldiğinde de tavrını devam ettirecek. Ama, (Andonis) Samaras gibi, siyasi kariyer yapmak için hükümeti devirmeyecek." ifadelerini kullandı. (Atina/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 01:12

www.evrensel.net