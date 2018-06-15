Antoine Griezmann'ın kararı: Atletico Madrid'de kalacağım

Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen Fransız golcü Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacağını ilan etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, kulüpte kalacağını açıkladı.

Antoine Griezmann Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Benim taraftarım, benim takımım, benim evim Atletico Madrid' ifadelerini kullanarak, Wanda Metropolitano Stadı'nda gülerek yer aldığı ve "Antoine Griezmann'ın kararı" yazılı bir videoyu yayımladı.

İspanya basınında Griezmann'ın Barcelona'ya transfer olacağı iddia ediliyordu.

Real Sociedad'dan 2014 yılında Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Griezmann, Atletico Madrid'le 142 lig maçında 79 gol attı.

Griezmann ayrıca 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın en önemli gol ayağı olarak görülüyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 00:45

www.evrensel.net