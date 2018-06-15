Fotoğraf: Anton Sergienko/AA
2018 Dünya Kupası'nda 2. günün programı
2018 Dünya Kupası'nın ikinci gün programında 3 maç var: Mısır-Uruguay, Fas-İran, İspanya-Portekiz.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak. A grubunda Mısır-Uruguay, B grubunda ise Fas-İran, İspanya-Portekiz maçları yapılacak.
SALAH, CAVANI VE SUAREZ'E KARŞI
A grubunda ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0 yenmesiyle başlayan kupada günün ilk maçı saat 15.00'te Mısır'la Uruguay arasında. Sakatlıktan dönmeye çalışan Muhammed Salah'ın Uruguay karşısında sahaya çıkması bekleniyor. Edinson Cavani ve Luis Suarez gibi yıldızların sürüklediği Uruguay, A grubunun favori takımı konumunda. Maç, Ekaterinburg'da oynanacak.
CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
B grubunun açılış maçı saat 18.00'de Fas'la İran arasında yapılacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele Saint Petersburg'daki Krestovski Stadı'nda.
GÜNÜN MAÇI: İSPANYA-PORTEKİZ
Günün son maçı ise 21.00'de 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile 2016 Avrupa Kupası şampiyonu Portekiz arasında. 2 komşunun maçı Soçi'deki Fisht Olimpik Stadı'nda gerçekleşecek. (SPOR SERVİSİ)
2018 Dünya Kupası'nın ilk maçında Rusya, S. Arabistan'ı 5-0 yendi