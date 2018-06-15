2018 Dünya Kupası'nda 2. günün programı

Fotoğraf: Anton Sergienko/AA

2018 Dünya Kupası'nda 2. günün programı

    • 15 Haziran 2018 00:10

    2018 Dünya Kupası'nın ikinci gün programında 3 maç var: Mısır-Uruguay, Fas-İran, İspanya-Portekiz.

    Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak. A grubunda Mısır-Uruguay, B grubunda ise Fas-İran, İspanya-Portekiz maçları yapılacak.

    SALAH, CAVANI VE SUAREZ'E KARŞI

    A grubunda ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0 yenmesiyle başlayan kupada günün ilk maçı saat 15.00'te Mısır'la Uruguay arasında. Sakatlıktan dönmeye çalışan Muhammed Salah'ın Uruguay karşısında sahaya çıkması bekleniyor. Edinson Cavani ve Luis Suarez gibi yıldızların sürüklediği Uruguay, A grubunun favori takımı konumunda. Maç, Ekaterinburg'da oynanacak.

    CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

    B grubunun açılış maçı saat 18.00'de Fas'la İran arasında yapılacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele Saint Petersburg'daki Krestovski Stadı'nda.

    GÜNÜN MAÇI: İSPANYA-PORTEKİZ

    Günün son maçı ise 21.00'de 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile 2016 Avrupa Kupası şampiyonu Portekiz arasında. 2 komşunun maçı Soçi'deki Fisht Olimpik Stadı'nda gerçekleşecek. (SPOR SERVİSİ)

    2018 Dünya Kupası'nın ilk maçında Rusya, S. Arabistan'ı 5-0 yendi

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