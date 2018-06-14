Binali Yıldırım: OHAL'in uzatılmayacağını düşünüyorum

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in süresinin 18 Temmuz'da dolduğunu belirtti ve 'Uzatılmayacağını düşünüyorum' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TRT Haber'in canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, OHAL'in 18 Temmuz'dan sonra uzatılmayacağını düşündüğünü belirtti.

Suruç'ta AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya değinen Yıldırım, "Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var" iddiasında bulunduktan sonra "İlçede durum gergin. Emniyet elemanlarımız, valimiz, kaymakam, olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyor. Şu anda kontrol altına alınmış durumda" dedi. Yıldırım, "Sebebi ne olursa olsun zorla, kanla seçim kazanılamaz. Seçim demek demokrasi demek, seçim demek insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek" şeklinde konuştu.

Esnaf AKP'lilere tepki gösterdi, kan döküldü: 4 ölü, 8 yaralı

OHAL YANITI

Yıldırım, OHAL'in seçimden sonra devam edip etmeyeceğine dair soruya "Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Tayyip Erdoğan konuya dair açıklamasında "OHAL'e şöyle bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir" demişti. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan OHAL'den vazgeçemiyor: Sıkıntı olursa geri getirilir

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 00:07

www.evrensel.net