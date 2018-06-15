'Emekliyim, kaÅŸÄ±k satÄ±yorum sÃ¶yleyeceklerim bu kadar'

Ä°zmir KarabaÄŸlarâ€™da pazara Ã§Ä±ktÄ±k, tezgah aÃ§an emeklilerle konuÅŸtuk. Manzara, maaÅŸÄ± yetmeyip pazara Ã§Ä±kan emeklinin halini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Dilek OMAKLILAR

Metehan UD

Ä°zmir

Seçimlere 9 gün kaldÄ±. Seçim meydanlarÄ± hareketlendikçe hareketkleniyor. Adaylar her gün 3 bilemedin 4 ayrÄ± yerde konuÅŸuyor. Peki yurttaÅŸlar? Bu soruyu aldÄ±k cebimize Ä°zmir KarabaÄŸlar’da semt pazarÄ±na çÄ±ktÄ±k. Tezgah tezgah dolaÅŸtÄ±k, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya gelen yurttaÅŸlara sorduk. ÇarÅŸÄ± pazarÄ±n en büyük derdi ekonomi, hemen herkes pahalÄ±lÄ±ktan ÅŸikayetçi, geçinmenin zorluÄŸundan dertli.

Ama biz bu pazardan size baÅŸka bir ÅŸeyi anlatacaÄŸÄ±z: Emekli tezgahlarÄ±nÄ±. PazarÄ±n bir bölgesinde emekliler tezgah açmÄ±ÅŸ. ÖÄŸretmenlikten emekli olan da var, iÅŸçilikten olan da. Kimi limon satÄ±yor, kimi kitap, kimi üzüm... ÇoÄŸu konuÅŸmak istemiyor, içlerinden biri “Emekliyim, kaÅŸÄ±k satÄ±yorum, baÅŸka da bir ÅŸey söylemeyeceÄŸim” diyor. Bir diÄŸeri 25 yÄ±l öÄŸretmenlik yaptÄ±ktan sonra emekli olan Nejdet amca. Antep’te üzüm üreticisiyken, Ä°zmir’de pazarda üzüm satmaya giden yolculuÄŸunu anlatÄ±yor bize.

Bir de Aynur abla var, o da çiftçilikten pazarda yaprak satmaya, tarÄ±m iÅŸçiliÄŸine, “tomat çapalamaya” giden yolculuÄŸunu anlattÄ±: “Biz çiftçilik yapÄ±yorduk. Bize önceden 3’te 1 kalÄ±rdÄ±. Åžimdi o kalmÄ±yor artÄ±k. Mecbur kaldÄ±k döküldük yollara. Oradan Ä±sÄ±rgan kazdÄ±m, buradan karÄ±ÅŸÄ±k ot ettim derken çÄ±ktÄ±m pazara. O da yetmiyor, baÄŸ iÅŸine gidiyor, tomat çapalamaya gidiyorum.”

EMEKLÄ° ÖÄžRETMENÄ°M PAZARDA ÜZÜM SATIYORUM

Emeklilerin yoÄŸun olduÄŸu tezgahlarÄ±n olduÄŸu yerdeyiz. ÇoÄŸu emekli ancak, konuÅŸmaya çekiniyor. Necdet amcaya soruyoruz. Emekli öretmenmiÅŸ. Emekli olduktan sonra iÅŸ kurmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, yapamamÄ±ÅŸ, batmÄ±ÅŸ, ÅŸimdi borçlarÄ±nÄ± ödemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Antep’te üzüm üreticiliÄŸi yaparken kendini Ä°zmir’de bir pazarda üzüm satarken bulmuÅŸ. Ailesinin Antep’te olduÄŸunu söyleyip baÅŸlÄ±yor anlatmaya: “ÇÄ±rpÄ±nÄ±p duruyoruz. Memleketin hali ortada. Antep’te üzüm üreticisiyim. Bunun üretiminde traktör kullanÄ±lÄ±yor, mazot harcanÄ±yor. Çok yoÄŸun ilaç kullanÄ±lÄ±yor, ilaç fiyatlarÄ±nÄ±n hepsi dolara endeksli. DolayÄ±sÄ±yla üreticinin geliri azaldÄ±, gider arttÄ±. Nerede bir üretici varsa aynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± yaÅŸÄ±yor. Åžimdi bana 1000’er lira ikramiye veriyorlar. Bana verdiÄŸi 2 bin 400 lira bir emekli maaÅŸÄ±, 25 yÄ±l öÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸÄ±m aldÄ±ÄŸÄ±m maaÅŸ bu. Ä°kramiye verecekmiÅŸ, bugün mü akÄ±llarÄ±na geldi.” Ve ekliyor: “O verdikleri bin lirayÄ± seçimden sonra fazlasÄ±yla alacaklar zaten.”

ÇÖZÜM VAR: BÄ°RLÄ°KTELÄ°K

Seçim meydanlarÄ±nda konuÅŸulan her ÅŸey çarÅŸÄ±-pazarda gündem oluyor. Necdet amca da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Sakarya mitinginde söylediÄŸi “Her eve buzdolabÄ± giriyorsa refah seviyesi var demektir” sözlerini hatÄ±rlatÄ±yor, “Kaç kiÅŸinin buzdolabÄ±nÄ±n içi dolu? 21.yüzyÄ±ldayÄ±z, biz vatandaÅŸÄ±mÄ±za hâlâ buzdolabÄ±nÄ± lüks mü görüyoruz?” diye soruyor öfke ile. Çok olumsuzluk sayÄ±yor ama umutsuz da deÄŸil. Çözüm için ise ‘birlikteliktedir” diyerek anlatÄ±yor: “Öncelikle kutuplaÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kabul edelim, Türkiye AK Parti’ye oy verenler ve vermeyenler olarak ikiye bölündü. Vermeyenler birliktelik oluÅŸturmalÄ±, ayrÄ±lÄ±klarÄ± ikinci plana atmalÄ±. Biraz demokrasi kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± vardÄ± o da bitti. Bu ülkeye demokrasi lazÄ±m, insanlarÄ±n farklÄ±lÄ±klarÄ±na saygÄ± duymalÄ±. ÖnceliÄŸimiz demokrasiyi tesis edecek birliktelik.”

EMEKLÄ° TEZGAHLARI: EMEKLÄ°LERÄ°N HALÄ° ORTADA Ä°ÅžTE

Sonra fark ediyoruz ki pazarÄ±n bu bölümünde emeklilerin tezgahlarÄ± var. Kimi kitap satÄ±yor, kimi limon, kimi kaÅŸÄ±k... Ve baÅŸka pek çok ÅŸey. Pek konuÅŸmak istemiyorlar.

Yakup AlÄ±cÄ± emekli, geçinemediÄŸi için pazarda kaÅŸÄ±k satÄ±yor.”BaÅŸka da bir ÅŸey söylemeyeceÄŸim” diyor. Mehmet Emekli ÖÄŸretmen. Ondan da birkaç cümle alabiliyoruz ancak: “Umut kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸken beklenti ne olabilir. Herkes kararsÄ±zlÄ±k ve karamsarlÄ±k içinde. KaramsarlÄ±kta ne düÅŸünebilir. Gençlere gelecek vadedemiyorsun ve her gelen her giden aynÄ±.” BaÅŸka ÅŸeyler de konuÅŸmak istiyoruz ama konuÅŸmak istemiyorlar. Ä°çlerinden biri “Emeklilerin hali ortada iÅŸte” diyor. Daha ne desinler ki diye düÅŸünerek ayrÄ±lÄ±yoruz yanlarÄ±ndan.

ÇÄ°FTÇÄ°LÄ°KTEN PAZARDA YAPRAK SATMAYA, TARLADA ‘TOMAT ÇAPALAMAYA’

Aynur abla ile konuÅŸuyoruz. Yaprak satÄ±yor, 15 yÄ±ldÄ±r pazarcÄ±lÄ±k yapÄ±yormuÅŸ. Turgutlu’nun köyündenmiÅŸ, sattÄ±ÄŸÄ± yapraklarÄ± da köyden topluyor. Peki hep yaprak mÄ± satÄ±yordun diye soruyoruz ve aslÄ±nda çiftçilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸreniyoruz, Aynur abladan dinleyelim: “Bak biz çiftçilik yapÄ±yorduk. ÇiftçiliÄŸin durumu zor. Bu kadar sÄ±kÄ±ntÄ± var bir de, borçlarÄ±nÄ± ödeyemedikleri için BaÄŸ-Kur’dan emekli bile olamÄ±yorlar. Bak bize önceden 3’te 1 kalÄ±rdÄ±. Biri amelenin, biri gübrene malzemene, biri de sana kalÄ±yordu, ÅŸimdi o kalmÄ±yor artÄ±k. Mecbur kaldÄ±k döküldük yollara. Oradan Ä±sÄ±rgan kazdÄ±m, buradan karÄ±ÅŸÄ±k ot ettim derken çÄ±ktÄ±m pazara.” BunlarÄ±n da yetmediÄŸini söylüyor Aynur abla. “Turgutlu’nun SarÄ±bey köyünden haftada bir KarabaÄŸlar pazarÄ±nda, bir gün de YeÅŸilyurt pazarÄ±ndayÄ±m. Yaprak satmakla geçim olmuyor” deyip ekliyor: “Yetmiyor, köyde çalÄ±ÅŸÄ±yorum. BaÄŸ iÅŸine gidiyorum, yaprak topluyorum, tomat çapalamaya gidiyorum.”

Aynur abla anlatÄ±yor: Mecbur kaldÄ±k döküldük yollara. Oradan Ä±sÄ±rgan kazdÄ±m, buradan karÄ±ÅŸÄ±k ot ettim derken çÄ±ktÄ±m pazara. FotoÄŸraf: Metehan Ud/EVRENSEL

YAPRAK TOPLAMAYA GÄ°DÄ°P CANINDAN OLDULAR, GERÄ°DE AÄ°LE KALDI

TarÄ±m iÅŸçisi olunca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan da bahsediyor. Bir de tarÄ±m iÅŸçilerinin yollarda can vermesinden: “Bu koÅŸullarda kim çalÄ±ÅŸmak ister ki. Hani kimden fayda? Yaprak toplamaya gittiler, ölenler oldu. TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var, yevmiye ile gidiyorlar yaprak toplamaya canÄ±ndan oluyorlar. Geride kaldÄ± aile. Ama bizim orada, Turgutlu’da, baÅŸka ne yapacak insanlar.”

HER GÜN AYNI PÄ°LAVI KOYUYORLAR ÖNÜMÜZE, YETER!

KarabaÄŸlar semt pazarÄ±nda dolaÅŸmaya devam ediyoruz. AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyenler de var, eskiden verdiklerini ancak ÅŸimdi vazgeçtiklerini söyleyenler de var. Muharrem Ä°nce’ye umut besleyenler de var, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde olmasÄ±na tepki gösterenler de... Ama en çok, “Herkes kendini düÅŸünüyor, olan bize olur” diyenlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k.

Bir kadÄ±n pazarcÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. Önce, biraz çekingen, konuÅŸmak istemiyor. “Pazar pahalÄ±, alÄ±m gücü de azaldÄ±. Hem cebe hem mutfaÄŸa yansÄ±yor. Çok zorlaÅŸtÄ± artÄ±k her ÅŸey” diyor. Seçimleri sorunca da “Memnunuz, idare ederiz” diye yanÄ±tlÄ±yor. BaÅŸka bir vatandaÅŸ ile görüÅŸüyoruz. AKP’den memnun olduÄŸunu söyleyerek sÄ±ralÄ±yor: “AK Parti’liyiz, o her ÅŸeyi yapÄ±yor. Görmüyor musunuz hastaneler, her ÅŸey çok kolay artÄ±k.”

Ekonomide ‘kötü gidiÅŸat’ olduÄŸunu da düÅŸünmüyor. Emekli olduÄŸunu, eÅŸinin de çalÄ±ÅŸmaya devam ettiÄŸini belirtiyor.

FotoÄŸraf: Metehan Ud/EVRENSEL

KÄ°RADA OTURUYORUM, HÄ°ÇBÄ°R ÅžEY YETMÄ°YOR, GEÇÄ°M OLMUYOR

Bir kadÄ±na soruyoruz, ismini vermiyor. SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± sÄ±ralÄ±yor: “Zamlardan usandÄ±k. Kirada oturuyorum. Hiçbir ÅŸey yetmiyor. NasÄ±l olacak hiç bilmiyorum. Gemi batÄ±yor hangisi çÄ±kacak bilmiyorum.” Åžimdiye kadar hiçbir seçimde oy kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen kadÄ±n “Yeminliyim kullanmayacaÄŸÄ±m oy. Zaten oy versem de aynÄ± vermesem de aynÄ±” diyor.

YaÅŸar Okur’un tezgahÄ±ndayÄ±z, ülkenin seçime hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Nedenini ise ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Bugün böyle bir sÄ±kÄ±ntÄ±da seçime ne gerek vardÄ±. VatandaÅŸ limonu nasÄ±l alÄ±rÄ±m hesabÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±rken seçime gidiyorlar. Seçime müsait deÄŸil devletimiz. YarÄ±m yamalak giden seçimde alÄ±nan netice de hiçbir taraf için iyi olmayacak. Yeniden sÄ±kÄ±ntÄ± içerisine girecek. Kimse galip gelmeyecek.”

BÄ±ktÄ±k diye söze baÅŸlÄ±yor bir baÅŸka vatandaÅŸ, “Her gün aynÄ± pilavÄ± koyuyorlar önümüze. Yeter atÄ±k. Kendini nefret ettirdi” diyor ve Muharrem Ä°nce’den yana umudunun olduÄŸunu ekliyor. Pazar giriÅŸinde pide satan Mithat ise Selahattin DemirtaÅŸ için,”Cezaevinden aday olunmaz” diyor ve ekliyor, “Bu ülkeyi dürüst yöneten siyasetçiye, gençlere ihtiyacÄ±mÄ±z var. Hep yalan, hepsi oy peÅŸinde.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 23:25

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