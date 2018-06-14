TMMOB’den 15-16 Haziran Direnişi’nin yıl dönümü açıklaması

15-16 Haziran Direnişi'nin yıl dönümünde bir açıklama yapan TMMOB, 'Çalışma yaşamı emekçilerin haklarını temel alacak bir şekilde düzenlenmeli' dedi.

15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin 48. yılı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası yaptığı yazılı açıklama ile direnişi anarak “Haklarına sahip çıkan emekçileri selamlıyoruz” dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener adıyla yapılan yazılı açıklamada AKP’nin 2003 yılından itibaren söz konusu emek düşmanı politikaları yoğunlaştırarak uygulandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Odamız emekçilerin iş güvencesinin sağlanması, işsiz olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğinin karşılığını hakkıyla almak, eşit işe eşit ücret verilmesi, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, iş kazaları ve iş cinayetlerinin ‘kader’ olarak görülmeyip işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, geçici-kiralık işçi olmamak, taşeron çalışmanın yasaklanması, yasal iş günü süresine uyulması ve çalışma saatlerinin düşürülmesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplusözleşme dahil tüm sendikal hakların tanınması, OHAL’in kaldırılması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması vb. istemlerini desteklemektedir. Başta İş Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve sosyal güvenlik sistemi olmak üzere ilgili mevzuat bütün emekçileri kapsayacak şekilde ve bu haklı istemler temelinde yeniden düzenlenmelidir.”

Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinilen açıklamada “24 Haziran seçimlerinin bu yönde bir değişime de yol açması umuduyla oylarımızı cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve emekçilerin hakları yönünde kullanmalı ve oylarımıza sahip çıkmalıyız” denildi.

168 FABRİKADAN 150 BİN İŞÇİNİN BÜYÜK DİRENİŞİ

1970 yılında dönemin iktidarı tarafından TBMM gündemine getirilen ve DİSK’i, sendikal hakları ve temel işçi haklarını geriletmeyi amaçlayan İş Yasası ve Sendikalar Yasası’nda değişiklikleri öngören tasarıya karşı 15-16 Haziran günlerinde Kocaeli ve İstanbul’da büyük bir işçi direnişi gerçekleşti. 168 fabrikadan 150 bin işçinin başlattığı direnişe şiddetle müdahale edilmesi sonucu 3 işçi ve 1 esnaf ölmüş, 200’den fazla işçi yaralanmış ve 16 Haziran günü sıkıyönetim ilan edilip yüzlerce işçi ve sendikacı sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmış, 5 binden fazla işçi işten atılmış olsa da 2 yıl sonra Anayasa Mahkemesi söz konusu değişiklikleri iptal etti. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 19:34

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