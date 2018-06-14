Fatsa'da taş ocağının Elekçi Deresi’ni yutmasına tepki

Ordu Fatsa'da yıllardır faaliyette olan taş ocağı ile ilgili yurttaşların tepkisi büyüyor. Halkın artan şikayetleri üzerine bölgeye heyet gönderildi.

Ordu’nun Fatsa ilçesi Salihli Mahallesi’nde yıllardır faaliyette olan taş ocağıyla ilgili birçok kuruma yapılan şikayete rağmen sonuç alınamadı.

Taş ocağında patlatılan dinamitler nedeniyle gürültü, toz, toprak kayması gibi sorunlar yaşayan mahalliler tozdan kapı pencere açamaz hale geldi.

Mahallelilerden Halil Erdim, Ordu Valisine yazdığı dilekçede “Taşocağı şirketinin Elekçi Irmağı üzerine yaptığı 3x3 metrelik iki adet menfezin ırmak yatağını adeta dar bir boğaza çevirdiğini, ayrıca taş ocağı şirketi tarafından ırmak yatağına inşaat atıklarının döküldüğünü, bu durumun yörede yaşayan insanların mal ve can güvenliğini açıkça tehdit ettiğini” belirtti.

Erdim, DSİ’ye yapılan şikayet sonucu, kurumun bu menfezlerin yıkılması emrine şirketin bir yıl geçmesine karşın uymadığını, şirket yetkililerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden denetim için gelenleri ‘DSİ’den iznimiz vardır’ diyerek yanılttığını ifade etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz ise taş ocağını bizzat görüp Erdim’in dilekçesini değerlendirerek taş ocağı ile ilgili çalışma yapılmasını istedi. Bunun üzerine Fatsa Kaymakamlığı bir heyeti taş ocağına gönderdi. Geçtiğimiz hafta, sorundan etkilenen yöre halkı dışında Salihli ve İslamdağ mahalle muhtarları ile de görüşen heyet, taş ocağında yaptıkları incelemelerden sonra bölgeden ayrıldılar. Mahalle halkı ise heyetin vereceği raporu merakla bekliyor. (Ordu/EVRENSEL)

Nişasta bazlı Şeker Bayramı

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 18:55

www.evrensel.net