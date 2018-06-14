Prof. Dr. Ahmet Şahinöz: Ekonomideki büyüme yavaşlayacak

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şahinöz, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi: Kriz seçimden sonra belirginleşecek.

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şahinöz, 2018 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7.4 büyüyen Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklanan büyüme rakamlarının 2017 yılının trendinden geldiğini kaydeden Şahinöz, “Bu büyüme 2018’in kendi dinamiği değildir. Bu büyüme 2017’de büyüme dinamiklerinin kalıntıları, yani 2017 yılında kredi fonunda dağıtılan kredilerin 2018 yılına yansımasıdır” dedi.

Türkiye ekonomisinin 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 2-3’lere kadar gerileyeceğini söyleyen Şahinöz, “Mart ayının sonunda o talep bittiği an döviz yükselmeye başladı. Yani Türkiye’de iç talep ağırlıklı büyüme, mart ayından sonra yani nisana doğru yavaşlamaya başladı. O zaman Türkiye’de krizin belirtileri ortaya çıktı. Çünkü içerideki yatırımcıların ve tüketicilerin konut alacak, otomobil alacak ya da buzdolabı alacak kaynağı bitti. Kaynak olmayınca da iç talep düşüyor. Dolayısıyla büyümede de zorunlu olarak bir düşme olacaktır. İkinci çeyrekteki büyüme en fazla yüzde 3’lerde olacak. Ondan sonra daha da düşecek. Bu son çeyrekte yüzde 2’ye kadar düşebilir” dedi.

Son çeyrekteki büyüme rakamlarıyla birlikte iktidar kanadında “Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen büyümeye devam” şeklinde yapılan yorumların algı operasyonundan ibaret olduğunu söyleyen Şahinöz, “Bu algıyı oluşturmaya çalışanlara bir sormak lazım ne zaman büyüdünüz? 2018 yılının nisan ve mayıs rakamlarını bir göster de görelim büyümeyi. Bu büyüme, 2017 yılında kredi fonunda dağıtılan kredilerin 2018 yılına yansımasından başka bir şey değildir” diye konuştu.

‘SEÇİMLERDEN SONRA KRİZ BELİRGİNLEŞECEK’

Şahinöz, ekonomideki kötü gidişatın seçimlerden sonra daha da belirgin hale geleceğine dikkat çekti. Siyasi iktidarın ekonominin belli bir düzeyde kalması için elindeki bütün araçları kullandığını belirten Şahinöz, şunları söyledi: “Siyasi iktidar şu ana kadar övündüğü makroekonomik dengeyi, bu dönemde tehlikeye atmıştır. Ona dağıtıyor buna dağıtıyor, emekliye veriyor işte yoksula veriyor diyerek sürekli olarak dağıtıyor. Vergi gelirlerinden vazgeçiyor. Dolayısıyla Türkiye seçimlerden sonra çok büyük bir bütçe açığı ile karşı karşıya kalacaktır. Yani makroekonomik dengesi sadece cari açığın büyümesi değildir. Cari açık 57 milyar dolara çıktı. Geçen sene 47 milyar dolar iken çok diyorduk biz. Bu yıl 57 milyar dolara çıktı. Bu Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 6’sını geçti. Bu tehlikeli bir durumdur. Çok tehlikeli bir iştir. Ama bu Türkiye’deki döviz kurlarını daha da yükseltecek. En önemli faktördür cari açık. Türkiye ekonomisi çok daha kötü bir duruma gelecektir. Yani seçimlerden sonra geçmiş olsun.” (Ankara/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 18:20

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