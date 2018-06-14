Suruç'ta AKP’lilerle esnaf arasında silahlı kavga

Urfa Suruç’ta AKP Milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında silahlı kavga çıktı.

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki AKP heyetinin Suruç’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada silahlı kavga çıktı. Saldırıda yaralananlar oldu. DHA, yaralanların sayısını 6 olarak verirken; MA’nın geçtiği bilgiye göre 5’i esnaf 2’si AKP’li 7 kişi yaralandı. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan silahlı çatışma ve devamında gelişen olaylarda 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı da gelen iddialar arasında.

AA muhabirine konuşan AKP İl Başkanı Bahattin Yıldız ise ziyaret sırasında AKP’lilerin kimliği belirlenemeyen bir grubun saldırısına uğradığını söyledi. Yıldız, “Partimizden yaralılar var ancak milletvekilimizde herhangi bir şey yok” dedi.

Mezopotamya Ajansı ise İbrahim Halil Yıldız’ın ziyaret sırasında esnafın tepkisiyle karşılaştığını, gerilim üzerine AKP’li vekil adayının uzun namlulu silahları bulunan korumalarının etrafa ateş açtığını iddia etti.

Artı Gerçek’te yer alan iddialara göre ise Yıldız yanında kalabalık bir grupla esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada, bir esnaf “Bizim dükkana gelmeyin. Bizden size oy çıkmaz” diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine Yıldız’ın yanında bulunanların araya girmesi ile tartışma başladı.

İddiaya göre Yıldız'ın yanında bulunanlar Celal Şenyaşar isimli esnafın dükkanındaki 'yeşil sarı kırmızı' renkli ürünleri göstererek, “Sen o zaman bu bez parçalarını ve paçavraları kaldır” deyince tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında Yıldız'ın yanındakiler Celal Şenyaşar'ı bıçakla yaraladı. Yıldız ve yanındakiler olay yerinden ayrılırken Şenyaşar ailesinden olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi bu sırada hayatını kaybetti, her iki gruptan 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Daha sonra İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının hastaneye giderek Şenyaşar ailesinden yaralı iki kişiyi öldürdüğü iddia edildi. Yaşamını yitirenlerden birinin DBP ilçe yöneticisi Esvet Şenyaşar'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaşanan silahlı kavgayı doğruladı:

“Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor.”

Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (14 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 18:37

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