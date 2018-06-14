Esnaf AKP'lilere tepki gösterdi, kan döküldü: 4 ölü, 8 yaralı

Suruç’ta bir esnaf, AKP milletvekili adayı Yıldız’a tepki gösterdi. Korumaların müdahalesi kavgaya dönüştü. 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerin Suruç’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada esnaftan gelen tepki üzerine başlayan tartışma ölüm getirdi. Tepki üzerine başlayan tartışma koruma ve ailelerin de katılmasıyla büyük çaplı kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavga ve sonrasında hastanede yaşanan saldırılar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ölenlerin İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Ali Yıldız, Esved, Fadıl ve Ferit Şenyaşar olduğu öğrenildi. Yaralılardan 4'ünün Yıldız'ın kardeşleri olduğu belirtildi. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız’ın onlarca yakını da hastaneye gitti.

HASTANEDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Evrensel'e konuşan CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören, baba Esved Şenyaşar’ın hastaneye kaldırılan oğlunun yanına gittiği sırada Yıldız’ın yakınlarının saldırısına uğradığını söyledi. Gören, medyanın haberi çarpıtarak verdiğini, Şenyaşar ailesinin sabah işe giden, akşam evine dönen bir esnaf olduğunu söyledi. Ayrıca Gören ilçenin abluka altına alındığını da ekledi.

Hastaneden ulaştığımız bir başka kaynak ise sayıları 50’yi bulan Yıldız’ın yakınlarının hastaneyi bastığını; etrafa ateş açtığını iddia etti. Açılan ateş nedeniyle Şenyaşar kardeşlerin hayatını kaybettiği belirtildi. Yine hastaneye giden baba Esved Şenyaşar da Yıldız’ın yakınları tarafından hastane içerisinde darbedildi. Öldü denilerek bırakılan Şenyaşar, yoğun bakıma kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Yaralılar hastaneye gittiği andan itibaren, hastaneye giriş çıkışlar da engellendi. Yıldız’ın yakınları ambulansların hareket etmesine izin vermedi. Bu sebeple ağır yaralı iki kişinin hastanede bekletildiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine ağır yaralılar hastaneden çıkarıldı.

İLÇEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da olayı haber alır almaz Suruç’a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi. Gerilimin devam ettiği ilçeye giriş çıkışların yasakladığı bilgisi alındı.

HDP: SEÇİMLERE KAN VE KAVGA BULAŞMAMALI

HDP MYK’si adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Urfa Suruç’ta yaşanan ve şu ana kadar bize gelen bilgilere göre 3’ü esnaf 5 kişinin ölümüyle, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay son derece vahimdir. Öncelikle ölenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Suruç halkını, demokratik kamuoyunu ve tüm Türkiye’yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Medya organları gelişmeleri çarpıtarak ve asılsız iddialara dayandırarak yaymaktan ve ortamı körüklemekten derhal vazgeçmelidir.

Başbakana, İçişleri ve Adalet Bakanlarına sesleniyoruz. Seçim çalışmalarının güvenliğinin sağlanması için gerekenler bir an önce yapılmalıdır. Göreviniz güvenli bir seçim çalışması ortamını sağlamaktır. Savcıları acilen Suruç’taki olay yerinde ve hastanede delillerin karartılmaması için göreve çağırıyoruz. Herkes soğukkanlılığını korumalı, seçim çalışmalarını demokratik bir tarzda sürdürmelidir. Seçimlere kavga ve kan bulaşmamalıdır.”

PERVİN BULDAN: PROVOKASYONLARA ZEMİN YARATMAYACAĞIZ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “24 Haziran’a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunu yapanları lanetliyoruz. Biz HDP olarak hiçbir provokasyona zemin yaratmayacağız. Parti disiplini ile seçimlerin son gününe kadar hiçbir oyuna gelmeden, bu süreci sakinlikle, disiplin içinde atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

SEZAİ TEMELLİ: TUZAKLARA GELMEYİN

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de “3 insanımızı yitirdik. Ortamın gerginliği, OHAL’in gerginliği, iktidarın yarattığı gerginlik, şiddet dili, nefret söylemi... Buna derhal son vermek gerekir. Tüm liderlere Cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yapıyorum. Gelin bu oyunu deşifre edelim. Bu provokasyonlar karşısında güçlü bir çağrı yapalım. Tüm yurttaşlarımıza da sesleniyorum. Sizi bu tuzaklara çekmek isteyenler olacaktır. Seçimi kaybedeceklerini anladıktan sonra; türlü türlü oyunlara başvuracaklar. Asla bu tuzakların içine düşmeyin” ifadelerini kullandı. Öte yandan HDP'nin Suruç'ta 2 günlük yas ilan ettiği ve 2 gün boyunca ilçede seçim çalışması yapılmayacağı kaydedildi.

KALIN: FAİLLER ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAK

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır" dedi.

ERDOĞAN: MİLLETVEKİLİMİZİN AĞABEYİ PKK'LILAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya ilişkin "Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir" dedi. Erdoğan saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Milletvekilimizin aynı zamanda adayımızın ağabeyi bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Birçok kardeşi de yaralı vaziyette, ağır olanlar var hastanede. Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın bu seçim çalışmasını hazmedemeyen, bunu kabullenemeyenler dün ne ise bugün de aynıdır. Olayda milletvekilimizin kardeşinin yanında karşı taraftan da iki kişi öldü. 9 yaralı var.

Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum.

Biliyorsunuz bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok il ve ilçe yöneticimizi ne yazık ki şehit ettiler. Biz bölgedeki Kürtleri, PKK'nın ve HDP'nin boyunduruğundan kurtarma yolunda mesafe katettikçe, bunlar yine en iyi bildikleri iş olan şiddete kayıyorlar. Bu şiddet, silah ellerinden alındığı anda, şu anda geldikleri noktaya bir defa gelemeyecekler. Ne bölgedeki kardeşlerimizi, ne partimiz mensuplarını, PKK ve HDP şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır"

BİNALİ YILDIRIM: SİYASİ VAKAYSA SONUÇLARI ÇOK FARKLI OLUR

Başbakan Binali Yıldırım da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı:

“Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur.”

TRT Haber canlı yayınında olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Toplam 9 kişi yaralı, yaralıların bir kısmı Gaziantep'te, bir kısmı Ankara'ya nakledildi. İlçede durum gergin. Tabii emniyet elemanlarımız, valimiz, kaymakam, olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyorlar. Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Böyle bir olayın olmasını katiyetle tasvip etmiyoruz. Sebebi ne olursa olsun, zorla kanla seçim kazanılamaz. Ümit ederim arkasında bölücü örgütün parmağı olmaz, gelen ilk işaretler bu yönde. Bu yönde tespitler var. Faillerin veya zanlıların, PKK sempatizanı olduğu yönünde polislerin kayıtları, tespitleri var. Olayın üzerine gidiliyor, kurgulanmış bir olay mıdır, o anda mı gelişmiştir? Tabii İçişleri Bakanımızın daha önce planlanmış bir olay olduğu yönünde açıklamaları var. Bunlar da dikkate alındığında olay bütün boyutlarıyla ele alınacak, incelenecek. Milletvekilimizi aradım, başsağlığı diledim. Tabii teeniyle, sükunetle hareket etmek lazım. Şartlar ne olursa olsun bir demokrasi şölenini büyük bir husumete, kavgaya dönüştürmemek lazım" dedi.

KILIÇDAROĞLU: POLİTİKACILAR DİKKATLİ DİL KULLANMALI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Seçimlerde elbette insanlar farklı görüşlerdedirler. Giderler kendi tercih ettikleri kişiye oy verirler. Çatışma, yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız gerginlik sona erer. Politikacıların da dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Artık bu tür olaylar da tarihte kalmalı” dedi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya hesabında olay yerinden bir video paylaştı. Tanal videoyu "AKP Milletvekili Adayı Şanlıurfa Suruç’ta esnaf ziyareti sırasında esnaftan tepki görmüştür. Tepki üzerine bölgeden gelen videoda görünen olaylar meydana gelmiştir. Şanlıurfalı hemşehrilerim sükunetini korumalıdır" mesajıyla paylaştı.

KARAMOLLAOĞLU: HİÇBİR STRATEJİ İNSAN CANINDAN KIYMETLİ DEĞİLDİR

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Suruç'ta meydana gelen vahim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Rahmet ve mağfiret ayının son gününde, bayram arefesinde meydana gelen bu olay hepimizi çok üzmüştür. Bu nedenle herkesi itidale ve sükunete davet ediyorum. Sürekli söylüyoruz; bir muharebe içinde değiliz seçim yarışındayız. Kutuplaştırmayın, kamplaştırmayın, kin ve husumet dilini terk edin! İnşallah bu hadiseden herkes gereken dersi alır. Bilmeliyiz ki, hiçbir strateji insan canından daha kıymetli değildir" dedi.

TTB: HASTANELERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN

Olayla ilgili TTB Merkez Konseyi de bir açıklama yayınladı. Açıklamada yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı dilenirken yaralıların bir an önce tedavilerinin yapılması için yetkililerin gerekli ortamı sağlaması çağrısı yapıldı.

Yaşanılan çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada "Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaralıların çevredeki devlet hastanelerine sevki için 112 ambulanslarının hizmet vermesinin engellendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmeti vermesinin engellendiğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir. Sağlık Bakanlığının ve Şanlıurfa Valiliğinin bir an önce bölgedeki sağlık kurumlarının hizmetlerini yapabilmesine yönelik gerekli önlemleri almasını ve kamuoyunu tatmin edici bir bilgilendirme yapmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Seçim Günlüğü (14 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 00:29

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