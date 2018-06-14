Esnaf AKP'lilere tepki gösterdi, kan döküldü: 3 ölü, 9 yaralı

Suruç’ta bir esnaf, AKP milletvekili adayı Yıldız’a tepki gösterdi. Korumaların müdahalesi kavgaya dönüştü. 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerin Suruç’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada esnaftan gelen tepki üzerine başlayan tartışma ölüm getirdi. Tepki üzerine başlayan tartışma koruma ve ailelerin de katılmasıyla büyük çaplı kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavga ve sonrasında hastanede yaşanan saldırılar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ölenlerin İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Ali Yıldız, Celal Şenyaşar ve kardeşi olduğu öğrenildi. Yaralılardan 4'ünün de yine Yıldız'ın kardeşleri olduğu belirtildi. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız’ın onlarca yakını da hastaneye gitti.

Yaşanan olayla ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada "AKP Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde, biri sayın milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

CELAL ŞENYAŞAR VE KARDEŞİ HASTANEDE ÖLDÜRÜLDÜ

Evrensel'e konuşan CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören; Celal Şenyaşar’ın babası Esvet Şenyaşar’ın hastaneye kaldırılan oğlunun yanına gittiği sırada Yıldız’ın yakınlarının saldırısına uğradığını söyledi. Gören, medyanın haberi çarpıtarak verdiğini, Şenyaşar ailesinin sabah işe giden, akşam evine dönen esnaf olduğunu söyledi. Ayrıca, Gören kentin abluka altına alındığını da ekledi.

Hastaneden ulaştığımız bir başka kaynak ise sayıları 50’yi bulan Yıldız’ın yakınlarının hastaneyi bastığını; etrafa ateş açtığını iddia etti. Etrafa açılan ateş nedeniyle Celal Şenyaşar ve kardeşinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yine hastaneye giden baba Esvet Şenyaşar da Yıldız’ın yakınları tarafından hastane içerisinde darbedildi. Öldü denilerek bırakılan Şenyaşar, yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye gittiği andan itibaren, hastaneye giriş çıkışlar da engellendi. Yıldız’ın yakınları ambulansların hareket etmesine izin vermedi. Bu sebeple ağır yaralı iki kişinin hastanede bekletildiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine ağır yaralılar hastaneden çıkarıldı.

İLÇEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da olayı haber alır almaz Suruç’a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi. Gerilimin devam ettiği ilçeye giriş çıkışların yasakladığı bilgisi alındı.

HDP: SEÇİMLERE KAN VE KAVGA BULAŞMAMALI

HDP MYK’si adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Urfa Suruç’ta yaşanan ve şu ana kadar bize gelen bilgilere göre 3’ü esnaf 5 kişinin ölümüyle, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay son derece vahimdir. Öncelikle ölenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Suruç halkını, demokratik kamuoyunu ve tüm Türkiye’yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Medya organları gelişmeleri çarpıtarak ve asılsız iddialara dayandırarak yaymaktan ve ortamı körüklemekten derhal vazgeçmelidir.

Başbakana, İçişleri ve Adalet Bakanlarına sesleniyoruz. Seçim çalışmalarının güvenliğinin sağlanması için gerekenler bir an önce yapılmalıdır. Göreviniz güvenli bir seçim çalışması ortamını sağlamaktır. Savcıları acilen Suruç’taki olay yerinde ve hastanede delillerin karartılmaması için göreve çağırıyoruz. Herkes soğukkanlılığını korumalı, seçim çalışmalarını demokratik bir tarzda sürdürmelidir. Seçimlere kavga ve kan bulaşmamalıdır.”

PERVİN BULDAN: PROVOKASYONLARA ZEMİN YARATMAYACAĞIZ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “24 Haziran’a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunu yapanları lanetliyoruz. Biz HDP olarak hiçbir provokasyona zemin yaratmayacağız. Parti disiplini ile seçimlerin son gününe kadar hiçbir oyuna gelmeden, bu süreci sakinlikle, disiplin içinde atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

SEZAİ TEMELLİ: TUZAKLARA GELMEYİN

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de “3 insanımızı yitirdik. Ortamın gerginliği, OHAL’in gerginliği, iktidarın yarattığı gerginlik, şiddet dili, nefret söylemi... Buna derhal son vermek gerekir. Tüm liderlere Cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yapıyorum. Gelin bu oyunu deşifre edelim. Bu provokasyonlar karşısında güçlü bir çağrı yapalım. Tüm yurttaşlarımıza da sesleniyorum. Sizi bu tuzaklara çekmek isteyenler olacaktır. Seçimi kaybedeceklerini anladıktan sonra; türlü türlü oyunlara başvuracaklar. Asla bu tuzakların içine düşmeyin” ifadelerini kullandı. Öte yandan HDP'nin Suruç'ta 2 günlük yas ilan ettiği ve 2 gün boyunca ilçede seçim çalışması yapılmayacağı kaydedildi.

KALIN: FAİLLER ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAK

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır" dedi.

BİNALİ YILDIRIM: SİYASİ VAKAYSA SONUÇLARI ÇOK FARKLI OLUR

Başbakan Binali Yıldırım da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı:

“Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur.”

KILIÇDAROĞLU: POLİTİKACILAR DİKKATLİ DİL KULLANMALI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Seçimlerde elbette insanlar farklı görüşlerdedirler. Giderler kendi tercih ettikleri kişiye oy verirler. Çatışma, yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız gerginlik sona erer. Politikacıların da dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Artık bu tür olaylar da tarihte kalmalı” dedi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya hesabında olay yerinden bir video paylaştı. Tanal videoyu "AKP Milletvekili Adayı Şanlıurfa Suruç’ta esnaf ziyareti sırasında esnaftan tepki görmüştür. Tepki üzerine bölgeden gelen videoda görünen olaylar meydana gelmiştir. Şanlıurfalı hemşehrilerim sükunetini korumalıdır" mesajıyla paylaştı.

Seçim Günlüğü (14 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 21:41

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