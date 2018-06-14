Köylüleri öldürmekle suçlanan Çitil'in şikayetiyle gazetecilere dava

Mardin'de 13 köylünün öldürülmesiyle suçlanan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’in şikayeti üzerine 7 gazeteci hakkında hapis istemi.

Deniz TEKİN

Mardin’in Derik ilçesinde 13 köylünün öldürülmesiyle suçlanan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’in şikayeti üzerine, Sur’daki operasyona ilişkin DİHA’da yayımlanan haberin bağlantısını (linkini) sosyal medya hesaplarında paylaşan 7 gazeteci hakkında 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa Çitil” başlığıyla Şubat 2016’da yayınlanan haberi, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları gerekçesiyle 7 gazeteci hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların devam ettiği dönemde Sur’da yürütülen operasyonla ilgili KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) ve Özgür Gündem gazetesinde yayımlanan haberin paylaşılması üzerine hazırlanan iddianame Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, haberin yayınlandığı dönemde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı olan ve Temmuz 2016’da İçişleri Bakanlığı kararıyla Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına terfi ettirilen Tuğgeneral Musa Çitil davacı olarak yer aldı.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI KULLANDIK’

Sosyal medya hesaplarında Musa Çitil ile ilgili haberi paylaştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan gazetecilerin soruşturma aşamasında verdikleri ve iddianameye yansıyan ifadelerinde, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek “Şikayete konu olan paylaşım haber unsurudur. Sur’da o dönem yaşananların tüm Türkiye toplumunu ilgilendiren, dolayısıyla haber niteliği taşıyan bir yanı bulunmaktadır. Bu doğrultuda haberde ismi geçen Musa Çitil’in operasyona komuta ettiği birçok medya organında yer aldı. Sorumluluğunu üstlendiği görev itibariyle kamuoyu tarafından bilinmesinde de bir sakınca yoktur. Servis edilen haberde doğrudan şahsı hedef alan herhangi bir yan yoktur. Musa Çitil’in rahatsız olduğu durum, geçmişte kendisi ile ilgili yapılan haberlerin haber içeriğinde hatırlatılmasıdır. Ulusal ve uluslararası yasalarda teminat altına alınan basın ve ifade özgürlüğü hakkını kullandık” dedi.

Şu an Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı olan Tuğgeneral Musa Çitil, Derik ilçesinde 1993-94 yılları arasında Derik Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı dönemde 13 kişinin öldürülmesiyle ilgili hakkında 13 kez ağırlaştırılmış hapis istemiyle Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, 2014 yılında beraat etti. Mağdur avukatları tarafından temyiz edilen dava Yargıtayda bekliyor. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 17:57

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