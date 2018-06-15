10 Ekim DavasÄ± Sincan'a kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±: Fizanâ€™a da gÃ¶tÃ¼rseler gideceÄŸiz

Avukat Ä°lke IÅŸÄ±k, 10 Ekim KatliamÄ± davasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. IÅŸÄ±k, devletin sorumluluÄŸunun Ã¼zerinin Ã¶rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim Ankara KatliamÄ± davasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren Avukat Ä°lke IÅŸÄ±k, tüm delillere raÄŸmen katliamda devletin sorumluluÄŸunun üzerinin örtüldüÄŸünü söyledi. Esasa iliÅŸkin mütalaanÄ±n ardÄ±ndan bir dahaki duruÅŸmanÄ±n ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndaki Sincan Ceza Ä°nfaz Kurumuna taÅŸÄ±nmasÄ±na tepki gösteren IÅŸÄ±k, “Fizan’a da götürseler gideceÄŸiz. Gerçek sorumlular yargÄ±lanana kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸiz” dedi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ± davasÄ±nÄ±n son duruÅŸmasÄ±nda savcÄ± tüm itirazlara raÄŸmen esasa iliÅŸkin mütalaasÄ±nÄ± verdi. DuruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸtuÄŸumuz Avukat Ä°lke IÅŸÄ±k, son celsede savcÄ±nÄ±n verdiÄŸi esasa iliÅŸkin mütalaaya iliÅŸkin “Biz neden esas hakkÄ±nda mütalaa verilemeyeceÄŸini tane tane ve özet halinde anlattÄ±k. Birincisi dosya hâlâ çok eksik ve gelmemiÅŸ olan eksik deliller var. Mahkemenin istediÄŸi belgeler ve evraklar var, bunlar tamamlanmamÄ±ÅŸ durumda. DiÄŸer ve belki de en önemlisi bu dosya iki yÄ±la yakÄ±n bir yargÄ±lama süreci geçirdi. Bu süre içinde çok sayÄ±da belge ve delil geldi. Çok sayÄ±da dosya, bu dosyanÄ±n bir parçasÄ± olarak kazanÄ±ldÄ±. Ä°ddianame hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nda 72 klasör olan dosyanÄ±n toplamÄ± ÅŸu anda 182 klasör. Bu belge ve evraklarÄ±n hepsi de delil” dedi. IÅŸÄ±k, belgeleri toplama sürecinde birçok sorun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve gelinen süreçte bu delillerin hiç deÄŸerlendirilmediÄŸi, tartÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bir yargÄ±lama sürecinde olduklarÄ±nÄ± söyledi.

SORUMLULUK ANTEP’TEN BAÅžLIYOR

Söz konusu belgelerin hepsinde devletin sorumluluÄŸuna iliÅŸkin somut kanÄ±tlar olduÄŸuna dikkat çeken IÅŸÄ±k, “Antep emniyetinin, valiliÄŸinin, Antep’teki savcÄ±lÄ±klarÄ±n bu katliamÄ± gerçekleÅŸtiren IÅžÄ°D hücresinin ve katliamÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± Yunus Durmaz’Ä± nasÄ±l izlediÄŸini ama yakalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nasÄ±l telefonunu dinlediÄŸini ama gözaltÄ±na almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°stanbul mahkemesinin çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± yakalama kararÄ±nÄ±n bile yerine getirilmediÄŸini belgeleriyle gösterdik. KaldÄ± ki bu belgeler artÄ±k mahkemenin evraklarÄ±ndan, delillerinden birisi zaten. Åžimdi bunlar yokmuÅŸ gibi nasÄ±l davranÄ±rsÄ±nÄ±z?” dedi. Antep emniyetinin, valiliÄŸinin ve Antep Ä°stihbarat Dairesinin katliamÄ±n gerçekleÅŸmesinde sorumlu olduÄŸunu belirten IÅŸÄ±k, “Antep örgütlenmesini daÄŸÄ±tmadÄ±klarÄ± için, bu katliamÄ± örgütleyen Yunus Durmaz’Ä± toplanan delillere raÄŸmen yakalamadÄ±klarÄ± için sorumludurlar. BunlarÄ±n hepsini söylememize raÄŸmen konuÅŸmalarÄ±mÄ±za cevap bile vermeyen bir mahkeme heyeti var” dedi.

MAHKEME HEYETÄ° DE FARKINDA

10 Ekim KatliamÄ±’nÄ±n politik bir katliam olduÄŸunu söyleyen IÅŸÄ±k, 7 Haziran ile 1 KasÄ±m seçimleri arasÄ±nda yaÅŸanan olaylarla, seçim sonuçlarÄ±yla birlikte memleketin kaderinin de deÄŸiÅŸtiÄŸini ifade etti. Bu süreçte bahsi geçen bütün delillerin zincirleme bir devlet sorumluluÄŸunu gösterdiÄŸini dile getiren IÅŸÄ±k, ancak mahkemenin tutuklu bulunan sanÄ±klara yüksek cezalar vererek çok iyi iÅŸ çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannettiÄŸini ve gelen tepkilere ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AslÄ±nda mahkemenin de bunun farkÄ±nda olduÄŸunu söyleyen IÅŸÄ±k, Hrant Dink ve Sivas KatliamÄ±’ndaki gibi “Devlet cinayet iÅŸlemez” söyleminin tekrarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘TEK BÄ°R POLÄ°S MEMURU BÄ°LE YARGILANMADI’

Yeterli araÅŸtÄ±rma ve istihbarat bilgilerine göre gidilse bu katliamÄ±n hiç yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±k, “Belgeleri hangi amirin sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ankara giriÅŸinde yol aramasÄ±nÄ±n durdurulmuÅŸ olduÄŸuna dair belgeyi sunduk. Bu arama yapÄ±lsaydÄ± canlÄ± bombalar Ankara’ya girmeyecekti dedik. Emniyet önceki mitinglere göre daha az önlem aldÄ± dedik. Oradaki polislerin sayÄ±sÄ±nÄ± verdik. Åžimdi ise bu katliamÄ± gerçekleÅŸtiren gerçek sorumlularÄ± yargÄ±lamak istemiyorlar. O yüzdendir ki tek bir polis memuru bile yargÄ±lanmadÄ±” dedi.

‘AÄ°LELER VE YARALILAR HÄ°Ç YILMADI

DavanÄ±n aileler ve kamuoyu tarafÄ±ndan takip edilmesinden rahatsÄ±z olan mahkemenin bir sonraki duruÅŸmayÄ± Sincan Ceza Ä°nfaz Kurumuna aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±k, oysa iki yÄ±la yakÄ±n aynÄ± salonda duruÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sanÄ±k ve sanÄ±k avukatlarÄ±ndan kaynaklÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda bir sorun yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. “Kendilerince daha rahat olacaklarÄ± bir yargÄ±lama ve az katÄ±lÄ±mla AnkaralÄ±larÄ±n gözünden uzak olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” diyen IÅŸÄ±k, ailelerin ve yaralÄ±larÄ±n hiç yÄ±lmadan bu davayÄ± takip ettiklerini söyledi. IÅŸÄ±k, “Çok zor koÅŸullarda ülkenin dört bir yanÄ±ndan geldiler. Bu memleketteki adalet mücadelesi için çok muazzam bir örnektir. Hiçbir duruÅŸma boÅŸ bir salonda yapÄ±lmadÄ±. Åžikayetlerini bile aslÄ±nda bu davayÄ± nasÄ±l katkÄ± sunarÄ±z diye ifade ettiler. Bu dava bu kadar sürebil-diyse, en azÄ±ndan IÅžÄ°D’liler tahliye edilmediyse ve devletin sorumlu olduÄŸu bir katliam olarak biliniyorsa ailelerin ve ülkenin dört bir yanÄ±ndan gelenlerin sayesindedir. Fizan’a da gitse, baÅŸka bir ülkeye de sürseler, duruÅŸma salonlarÄ±nÄ± kaçÄ±rsalar bile takip edeceÄŸiz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Avukat Ä°lke IÅŸÄ±k - FotoÄŸraf: Burcu YÄ±ldÄ±rÄ±m

YARGITAY HABERÄ°NDEN SONRA Ä°NANMAMIZ MÜMKÜN MÜ?

DuruÅŸmadan bir gün önce mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n elindeki dosyalarÄ± bitirmek koÅŸuluyla YargÄ±taya seçileceÄŸi yönündeki haberlere dikkat çeken IÅŸÄ±k, “Åžimdi böyle bir gölgeyle, böyle bir düÅŸünceyle mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n sunulan delillerle karar verebilmesi mümkün mü? Kendi vicdani kanaatiyle karar verebilmesi mümkün mü ya da o öyle yapmÄ±ÅŸ olsa bile bizim artÄ±k ona inanabilme ihtimalimiz var mÄ±” sorularÄ±nÄ± sordu. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ne istiyorsa savcÄ±lÄ±k makamÄ±nÄ±n ve mahkeme heyetinin öyle davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren IÅŸÄ±k, “GeldiÄŸimiz aÅŸama tam da budur, savcÄ± tam da bunu söylemiÅŸtir: ‘Devletin sorumluluÄŸunu görmüyorum. Görmemek için Ä±srar ediyorum, inat ediyorum ve sadece sanÄ±klarla ilgili mütalaa veriyorum’” dedi. YargÄ±lamanÄ±n OHAL baskÄ±sÄ± altÄ±nda bir dönemde yürütüldüÄŸüne de deÄŸinen IÅŸÄ±k, “10 Ekim 2015’ten sonra memleket bir iyi gün görmedi. Demokrasi tümden yok oldu, insan haklarÄ±nÄ±n ortadan kalktÄ±. Bütün bu tabloda yargÄ±nÄ±n ne kadar baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunu gördük. Talimatlarla karar alan bir yargÄ±dan bahsediyoruz. Siyasi iktidarÄ±n istemediÄŸi kiÅŸileri tahliye eden heyetlerin, aynÄ± gece görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarÄ± yaÅŸÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

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