Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalanı bırakın, el vicdan ya

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yalova’da düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi yalancılıkla suçladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Memleketi Yalova’da miting düzenledi. Mitingde halka seslenen Erdoğan, demokraside ve ekonomide ülkeye sınıf atlattıklarını iddia etti. Erdoğan konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Adayı İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yu hedef aldı:

“Yalova'yı üniversiteyle kim buluşturdu? Soruyorum, bay öğretmen mi buluşturdu, yoksa bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bay Kemal ne diyor Bay Kemal 'Engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya. Halep oradaysa arşın burada. Yalanı bırakın artık yalanı. Genel Başkan yalan söyler, Cumhurbaşkanı adayı da yalan söyler. Bunlar böyle.” (AA)

Seçim Günlüğü (14 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 17:16

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