HDP’li Filiz Kerestecioğlu gazetemizi ziyaret etti

HDP’nin Ankara Milletvekili Adayı Filiz Kerestecioğlu, Ankara büromuzu ziyaret etti.

HDP Ankara Milletvekili Adayı Filiz Kerestecioğlu, gazetemizin Ankara bürosunu ziyaret etti. Seçim çalışmalarını anlatan Kerestecioğlu, “Özellikle davasında bulunduğum Metin Göktepe’nin yadigarı Evrensel gazetesini ziyaret etmek benim için çok anlamlı” dedi.

Evrensel gazetesinin her zaman özgür basının sesi olma çabasını ve mücadesini sürdürdüğünü belirten Kerestecioğlu, 24 Haziran’dan sonra daha özgür günlerde tekrar buluşmayı ümit ettiğini ifade etti.

Gazetemizin Ankara muhabiri Birkan Bulut da ziyaretinden dolayı Kerestecioğlu’ya teşekkür etti. Evrensel gazetesinin tüm baskılara rağmen işçi ve emekçilerin, ezilen halkların sesi olmayı sürdüreceğini belirten Bulut, seçim sürecinde emekçilerin görüşlerini, talepleri ve beklentilerini takip ettiklerini dile getirdi. Bulut, Kerestecioğlu’ya seçimlerde başarılar diledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 16:50

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