Fotoğraf: Pixabay
Sakarya’da iş kazası: 1 işçi ağır yaralandı
14 Haziran 2018 16:26
Sakarya’daki bir fabrikada yaşanan kazan patlaması nedeniyle bir işçi ağır yaralandı.
Sakarya’da Gülmelet isimli galvaniz fabrikasında kazan patlaması nedeniyle bir işçi ağır yaralandı.
Sakarya’da dün yaşanan iş kazasında yaralanan Özgür Güzeltaş isimli işçi yüzde 80 yanıkla İstanbul’da bulunan Kartal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki gündür yoğun bakımda tedavisi yapılan işçinin, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (İstanbul)
www.evrensel.net