Eskiden balÄ±k tutuluyordu, artÄ±k canlÄ± yaÅŸamÄ±yor

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

Evliya Çelebi’nin 1640 yÄ±lÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± Seyahatnamede ‘Sular Åžehri’ olarak tanÄ±mlanan Bursa’da çaylar kirli akÄ±yor. AldÄ±ÄŸÄ± göçlerle Türkiye’nin dördüncü büyük ÅŸehri olan Bursa’da çarpÄ±k kentleÅŸme de beraberinde geldi. Kentsel dönüÅŸüm adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan düzenlemelerle ormanlarÄ±n yok edildiÄŸi, kentin yeÅŸil örtüsünün büyük oranda tahrip edildiÄŸi kentte su kaynaklarÄ±nÄ±n büyük kÄ±smÄ± da firmalarÄ±n eline geçti. Bursa hava kirliliÄŸi sÄ±ralamasÄ±nda Türkiye’nin en kirli dördüncü ÅŸehri olarak biliniyor.

Nilüfer ÇayÄ± da tüm bu olumsuzluklardan payÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ durumda. Fabrika atÄ±klarÄ± yüzünden Nilüfer ÇayÄ± siyah akÄ±yor. Nilüfer ÇayÄ±’nÄ±n gözle görülür ÅŸekilde kirli akmasÄ±nÄ± ve oluÅŸacak sorunlarÄ± CHP Bursa Milletvekili AdayÄ± ve Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. KayÄ±han Pala ve DoÄŸayÄ± Çevreyi Koruma DerneÄŸi (DOÄžADER) BaÅŸkanÄ± Caner Gökbayrak ile konuÅŸtuk.

‘NÄ°LÜFER, ATIK SU DERESÄ°NE DÖNÜÅžTÜ’

Bursa’da hava, su, gürültü kirliliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra elektromanyetik alan kirliliÄŸi de olduÄŸuna dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili AdayÄ± ve Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. KayÄ±han Pala, “Bizim çocukluÄŸumuzda Nilüfer ÇayÄ±’nÄ±n balÄ±k avlanÄ±r, içinde serinilirdi. Tertemiz bir görüntüsü vardÄ±” dedi. Åžimdi çarpÄ±k kentleÅŸme, sanayileÅŸme ve endüstri tesislerinin denetiminin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sonucunda artÄ±k rengi bile seçilemeyecek kadar koyu bir kirlilikte olduÄŸuna vurgu yapan Pala “Bugün ise Nilüfer ÇayÄ±, fabrikalarÄ±n atÄ±klarÄ±nÄ± kolaylÄ±kla boÅŸaltabildikleri tahliye deresine dönüÅŸmüÅŸ durumda” dedi.

‘2020’YE KADAR KÄ°RLETME Ä°ZNÄ°’

Gözle görülür kirliliÄŸin yanÄ± sÄ±ra kimyasal atÄ±klarÄ±n çay boyunca kenti dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Pala, tarÄ±msal sulamada da bu suyun kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve soframÄ±za gelen sebze ve meyvelerin bu kimyasallarla kirlendiÄŸini ifade etti, “AyrÄ±ca dere kÄ±yÄ±sÄ±nda yaÅŸayanlar koku ve kirlilik nedeniyle ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayabiliyor” dedi. Bursa’nÄ±n tekrar yaÅŸanÄ±lÄ±r hale getirilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden Pala “Bunun yolu da endüstri tesislerinin sÄ±kÄ± denetiminden geçiyor. Biz bunu söylerken, hükümet Bursa’daki dereleri kirleten tesislere 2020 yÄ±lÄ±na kadar kirletme izni vermiÅŸ durumda. Yani ‘Ne yaparsan yap ben seni izlemeyeceÄŸim, takip etmeyeceÄŸim’ diyor. Çevre BakanlÄ±ÄŸÄ±, bunlara 2020 yÄ±lÄ±na kadar izin vermiÅŸ durumda” dedi.

ÇÖZÜM YOLU BELLÄ°

Temiz bir kent ve çözüm için verilen bu izinlerin hemen kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Pala ÅŸöyle devam etti:

“Hemen bu ÅŸirketler arÄ±tma tesisleri kurarak usulüne uygun çalÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±. Ä°kincisi bu sürecin yakÄ±ndan izlenmesi lazÄ±m. Nerede bir kirlilik varsa o kirlilik kaynaÄŸÄ± izlenerek önce uyarÄ± sonra cezalandÄ±rma ile gerekirse kapatma ile sonuçlanacak bir sürecin olmasÄ± gerek. Tekstil boyahaneleri baÅŸta olmak üzere metal endüstrisi ile ilgili yan sanayiler göz göre göre Bursa’yÄ± yok ediyorlar. Göz göre göre yer altÄ± sularÄ±mÄ±zÄ± kirletiyorlar. YakÄ±n zamanda yer altÄ±ndan çektiÄŸimiz hiçbir suyu herhangi bir ÅŸekilde de kullanamayacaÄŸÄ±z.”

‘NÄ°LÜFER ÇAYI’NDA CANLI KALMADI’

Bursa’da dereler, hava, toprak hepsi kirlendi diye konuÅŸan DoÄŸayÄ± ve Çevreyi Koruma DerneÄŸi (DOÄžADER) BaÅŸkanÄ± Caner Gökbayrak; “TopraÄŸa zehirli maddeler atÄ±lÄ±yor. Åžu anda bir dere kenarÄ±ndayÄ±z Nilüfer çayÄ± ve Bursa’nÄ±n kurutma kanallarÄ±nÄ±n boÅŸaldÄ±ÄŸÄ± noktada kirlilik çok fazla. Hâlâ UludaÄŸ’da kar sularÄ± tam olarak erimiÅŸ durumda deÄŸil. Akmaya devam ediyor ona raÄŸmen ciddi bir kirlilik var renk olarak burada gözle gördüÄŸümüz bir kirlilik var. Nilüfer çayÄ±nÄ±n saÄŸ tarafÄ± daha çay görünümünde akarken sol tarafÄ±nda siyah bir su akÄ±ÅŸÄ± görünmekte” dedi. Kanunlara göre bunlarÄ±n hiçbirinin olmamasÄ±nÄ±n gerektiÄŸini, çünkü Türkiye’de Çevre Etki DeÄŸerlendirme yönetmeliÄŸinin 92 yÄ±lÄ±ndan beri var olduÄŸunu söyleyen Gökbayrak “Türkiye’de fabrika, tesis hatta bir tavuk çiftliÄŸi bile açacak olsanÄ±z ÇED yönetmeliÄŸine dair bir rapor hazÄ±rlayÄ±p bakanlÄ±ÄŸa sunmalÄ±sÄ±nÄ±z. ‘AtÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸu ÅŸekilde bertaraf edeceÄŸiz’ demek zorundasÄ±nÄ±z. Ama bunlar yapÄ±lmÄ±yor” dedi. Nilüfer çayÄ±nda artÄ±k balÄ±k bile olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Gökbayrak “Dedelerimizin, büyük abilerimizin içinde yüzdükleri söylenen Nilüfer ÇayÄ±, artÄ±k ölü bir kanalizasyona dönüÅŸmüÅŸ durumda” dedi.

‘BÜYÜKÅžEHÄ°R TAHRÄ°BATI ARTTIRAN KARARLAR ALIYOR’

Derelerin kenarÄ±nda Bursa OvasÄ±’nÄ±n üzerinde yüzlerce kaçak sanayi nasÄ±l olur anlamak zor diye konuÅŸan Gökbayrak “2013 yÄ±lÄ±nda Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi kaçak sanayi tesislerini 2020 yÄ±lÄ±na kadar affeden bir plan deÄŸiÅŸikliÄŸi notu eklemiÅŸti var olan planlara. Biz DOÄžADER, ÅŸehir plancÄ±larÄ± ve ziraat mühendisleri olarak dava açtÄ±k ve bu davayÄ± kazandÄ±k. KazandÄ±ktan sonra belediyenin ne yapmasÄ±nÄ± beklersiniz? KalkÄ±p bu kaçak sanayileri sanayi bölgelerine taÅŸÄ±yarak bu kirliliÄŸi yok etmesini istersiniz. Ama bunu yapmadÄ±. Bunun yerine 2018 yÄ±lÄ±nda bir plan deÄŸiÅŸikliÄŸi daha yaptÄ±” dedi. BüyükÅŸehir Belediyesinin bu kaçak tesisleri affeden yenilerinin var olmasÄ±na neden olacak bir karar aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Gökbayrak, yeni bir dava daha açtÄ±klarÄ±nÄ± ve bu davayÄ± mutlaka kazanacaklarÄ±nÄ± belirtti. Ancak önemli olanÄ±n yönetmeliklerin ve var olan koruma niteliklerinin devam etmesi olduÄŸunu belirten Gökbayrak “Bu seçimlerde oy kullanÄ±rken buna göre oy kullanmalÄ±yÄ±z. 16 yÄ±ldÄ±r yapÄ±lanlar ortada. Bizler vatandaÅŸ olarak geleceÄŸimize sahip çÄ±kmazsak geleceÄŸimiz elimizden alÄ±nÄ±yor. Buna izin vermemiz lazÄ±m” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 16:24

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