AKP'li belediyenin iftar yemeğinden sonra 20 kişi zehirlendi

Bartın'da AKP'li Ulus Belediyesi'nin verdiği iftar yemeğinin ardından 20 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde belediye tarafından verilen iftar yemeği sonrasında 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Ulus Belediyesi zehirlenmenin yemekten kaynaklı olmadığını öne sürdü.

Ulus Belediyesi tarafından dün akşam Kaldırım Mahallesi'nde iftar yemeği verildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından 20 kişi rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ulus Belediyesi, olayla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Belediyemizce 2 bin kişiye düzenlenen Kaldırım Mahallesi iftar programından sonra zehirlenme vakalarının asılsız olduğu, bu söylemlerin belediyemizi karalama ve yıpratmak adına söylendiği anlaşılmıştır. İlçe devlet hastanemize muayene için başvuran sayısı 20 kişiyi geçmemekte olup, yapılan tahliller sonucunda vakaların yemekten olmadığı tespit edilmiştir." (DHA)

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