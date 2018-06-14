DHL, Flormar ve Ege Üni. işçileri bayramı direnişle karşılayacaklar

İşten atılan DHL Ekspres ve Flormar işçileri ile Ege Üniversitesi işçileri, bayramı direnişle karşılayacaklar.

Sendikalaştıkları için işten atılan DHL ve Flormar işçileri ile taşeron düzenlemesi sonrası güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten atılan Ege Üniversitesi işçileri bayramı direnişle karşılayacaklar.

TÜMTİS’te örgütlendikleri için işten atılan DHL Ekspres işçilerinin direnişi 332. gününde. Bayrama direnişle girecek olan işçiler, mahkeme kararı ile çoğunluk tespitini kazanan işçiler, patronun mahkeme kararını tanımasını istiyor. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Petrol-İş Gebze Şubesinin örgütlenip çoğunluğu sağlamasının ardından 123 işçinin işten atıldığı Flormar’da da direniş devam ediyor. Direnişin başlangıcından bugüne kadar Flormar fabrikası önünde bekleyen işçilere ziyaretler sürüyor.

Bir başka direniş de KHK ile getirilen kadro düzenlemesiynin ardından güvenlik ve arşiv soruşturması iddiasıyla işten atılan Genel-İş üyesi Ege Üniversitesi işçilerinin direnişi. İşçiler 75 gündür mücadele veriyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 15:46

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