Alibeyköy'de Yeryüzü Sofrası: Dayanışma 24 Haziran sonrasına taşınmalı

Eyüp'ün Alibeyköy semtinde bir araya gelen EMEP’li kadınlar kurdukları Yeryüzü Sofrasında dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İstanbul Eyüp’te Akşemsettin Parkı’nda EMEP’li kadınlar kurdukları yeryüzü sofrasında 24 Haziran seçimlerini tartıştı. Tüm konuşmalarda, sandığın korunması özel olarak vurgulandı, HDP’nin barajı geçmesinin ‘tek adam’ rejimine konulan bir set olacağı ifade edildi. Ayrıca, bugün süren dayanışmanın 24 Haziran sonrasında da devam etmesinin önemi ifade edildi.

Emek Partisi İl Başkanı Sema Barbaros’un da katıldığı yemekte, HDP’nin barajı geçmesinin tek adam yönetimine karşı önemli olduğu belirtilerek, seçim sürecinde oluşan birlikteliğin 24 Haziran’dan sonraya da yansımasının gerekliliğine işaret etti.

BARBAROS: DEĞİŞİMİ ORTAYA ÇIKARACAK ÖRGÜTLENMEYE İHTİYAÇ VAR

Barbaros, “24 Haziran’dan sonra yan yana gelişimizi, güç birliklerimizi, birlikte mücadele etmeyi ama asıl olarak işçilerin, emekçilerin, kadınların değişim gücünü kendisinin değiştirme gücünü ortaya çıkaracak örgütlenmelere ihtiyaç duyulduğu ortada. Asıl olan şeyin sadece parlamento seçimi değil aslında kişilerin kendilerinin değiştirme gücü” dedi.

Seçim günü sandıklara sahip çıkmanın öneminden bahseden Barbaros, dayanışmanın 24 Haziran sonrasında da sürmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra yeryüzü sofrasına katılanlar da söz aldı.

Şehmuz Erol da “Erken seçim kararı alınırken HDP’nin baraj altında kalmasını planladılar. Türkiye demokrasi güçleri bu oyunu boşa çıkaracaktır. Bizler birbirimize sahip çıkmalıyız. Ben inanıyorum ki 24 Haziran’da ne olursa olsun bizler kazanacağız. Korku duvarlarını yıkacağız’ diye konuştu.

DAHA GENİŞ BİR GÜÇ BİRLİĞİ SAĞLANMALI

Sofrada, Barbaros’a “EMEP”in ikinci turdaki tavrı soruldu. Sema Barbaros’ta şöyle dedi: Tek adam rejimi, tek parti, KHK ve OHAL koşullarının ortadan kaldırıldığı, özgürlüğün olduğu bir platform ortaya koyduk. Cumhur İttifakına karşı. 2. turda daha geniş bir güç birliği ile ortaya koyulabilir.

EMEP Eyüp İlçe Başkanı Hakkı Bektaş da ‘Partileri değerlendirirken ilk önce programlarını değerlendirmeliyiz. İşçiden, emekçiden, yoksuldan yana bir program mı yoksa kapitalist sistemden yana bir program mı?” dedi.

‘SOKAKTA BASKI GÖRÜYORUZ’

CHP için çalışma yürüten Güllü Şahin ise, ‘Sokakta elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama Alevi olduğum için bir sürü tepki alıyorum. Bize dönüp inşallah kazanamayacaksınız diyorlar’ diyerek, uğradığı psikolojik baskıyı anlattı. Bütün konuşmaların sonunda, tek adam rejimine Türkiye’deki kötü gidişata, açlığa yokluğa karşı sandıklara gidilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı. Oy kullandıktan sonra sandığa sahip çıkılması gerektiği de vurgulanarak, her türlü baskı ortamına karşı kalan 10 günlük süreçte çalışmaların çok daha kararlı bir şekilde devam etmesi gerektiği ifade edildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 15:22

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