Alıkonulan asker ve polis ailelerinden açıklama

PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri, İHD Diyarbakır Şubesinde açıklama gerçekleştirdiler.

İHD Diyarbakır Şubesi'nde PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri ile İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın katılımıyla bir açıklama gerçekleştirildi.

'12 KİŞİ ALIKONULDU'

Açıklamada konuşan Öztürk Türkdoğan, 24 Temmuz 2015 tarihinden, 21 Eylül 2016 tarihine kadar geçen sürede toplam 12 Asker ve Polisin alıkonulduğunu, sadece 10 kişiden bilgi alabildiklerini 2 kişinin akıbetini bilmediklerini kaydetti.

'3 YILDIR SONUÇ ALAMADIK'

Türkdoğan daha sonra yaptığı çağrıda" İlk defa 3 yıla yakın bir süredir alıkonulan asker ve polislerin teslimini gerçekleştiremedik. Bunun nedeni çatışmalı sürecin devam etmesidir. Cumhurbaşkanı adaylarına,siyasi parti temsilcilerine sesleniyorum, 2015'ten beri 12 kişinin serbest bırakılması için yaptığımız çağrı karşılıksız kaldı. Bu ülkenin vatandaşı bunlar ve bu insanlar yokmuş gibi davrandılar. Ailelerin sesine kulak verin istiyoruz. Bu insanların serbest bırakılması için her türlü sorumluğu almaya hazırız. Bir çağrımızda PKK'ye dir, bu insanların sağ, Salim bırakılması için sorumluluk almalıdır" dedi.

'NE SUÇUMUZ VAR'

Türkdoğan'ın ardından aileler söz aldı. Alıkonulan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya," Ne suçumuz var. Son yayınlanan görüntülerde oğlum yok. Ne olduğunu bilemiyoruz. Oğlumu serbest bıraksınlar"diye çağrıda bulundu.

'BARIŞ İSTİYORUM'

Daha sonra Er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur CHP,MHP ve Cumhurbaşkanına çağrı yaparak" Oğlumu serbest bıraksınlar. Barış istiyorum, kimsenin kanı akmasın istiyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ DEVLETE HİZMET ETMEDİ Mİ?'

Er Müslüm Altuntaş'ın annesi Songül Altuntaş" Oğlumu devlete asker diye gönderdim. Çocuklarımız devlete hizmet etmedi mi? Bizlerin bu devlete hiç faydası olmadı mı? Kimin elinden ne geliyorsa yapsın. Bayram geldi, bakın hiçbir ailenin yüzünde bayramdan eser var mı? PKK'ye sesleniyorum çocuklarımız görevlerini yapıyordu. Bende Kürdüm ciğerimi yakacaklarsa hakkımı savunmasınlar yeter 3 yıl oldu" diyerek sitemini dile getirdi.

'BAYRAM NEDİR BİLMİYORUZ'

Semih Özbeyin babası ise" 6. Bayram biz bayram nedir bilmiyoruz. Çocuklarımıza kavuşamamanın ızdırabıyla her gün ölüyoruz. Çocuklardan biri Kılıçdaroğlu'na siz adalet için yürüdünüz bizim içinde yürüyün dedi haklı.

Bu çağrımızın son çağrı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'26 AYDIR HABER ALAMIYORUZ'

Ferdi Polat'ın abisi ise 26 aydır kardeşinin akıbetine dair bilgi alamadıklarına değinerek" Kardeşime ne oldu bilmiyorum. İnfaz ettiyseniz cenazesini verin. Sizin evladınız olsa ne yaparsınız. Ses, görüntü hiçbir şey yok. Herkes elini vicdanına koysun. Km'lerce yoldan geliyoruz kimse sesimizi duymuyor" dedi.

'RANDEVU TALEPLERİMİZ SONUÇSUZ KALDI'

Ailenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkdoğan, Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanın'dan görüşmek için almak istedikleri randevuların sonuçsuz kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı adaylarına seslenen Türkdoğan," Alıkonulan Asker ve Polislerin serbest bırakılması için sizler aracılığıyla sayın İnce'ye , Akşener'e Karamanoğlu'na ve sayın Erdoğan'a birkez daha çağrı yapıyoruz. Selahattin Demirtaş ile cezaevinde yaptığım görüşmede bu duruma dair yaptığım görüşmede desteğini iletti"dedi.

Türkdoğan Kandil operasyonunun alıkonulan asker ve polisin yanı sıra bir çok sivil insanıda olumsuz etkileyeceğini dile getirerek" 83 ten beri yapılan ve sonuç alınmayan operasyonlar durdurulmalı. Kürt sorunu çatışmasızlık ortamında barışla çözülür, çatışma çözüm değildir"dedi. (Diyarbakır/ EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 15:08

www.evrensel.net