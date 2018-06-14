Meksika’da seçim kampanyası döneminde 113 politikacı öldürüldü

Meksika’da Temmuz ayında yapılacak Devlet Başkanlığı, Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri öncesi siyasetçilere yönelik saldırlar artıyor.

Meksika’da kamu politikaları üzerine araştırmalar yapan Etellekt’e göre ülkede son 10 ayda 113 politikacı öldürülürken en az 300’den fazla kişi de saldırıya uğradı.

Euronews’un aktardığına göre sözkonusu suikast ve saldırılar nedeniyle adaylar kampanyalarını sürdürme konusunda çekimser davranıyor. Saldırılarda 40 adayı öldürülen iktidardaki Kurumsal Devrimci Parti (PRI) temsilcileri de Buzzfeed’e verdikleri demeçte saldırılar dolayısıyla çok sayıda yerel adayın kampanyasını durdurduğunu ve bulundukları şehri terk ettiklerini söyledi.

‘UYUŞTURUCU TACİRLERİ ÖLDÜRÜYOR’

Muhalefet partisi temsilcileri ise söz konusu saldırılardan seçim güvenliğini sağlayamayan güvenlik güçlerini sorumlu tutuyor. Meksikalı güvenlik yetkilileri, cinayetlerin ardında uyuşturucu çetelerinin olduğunu iddia ediyor. Sözkonusu suikastlerde uyuşturucu kartellerinin etkilerini artırmak için uyuşturucuyla mücadele etmek isteyen isimleri hedef aldığı kaydediliyor.

Etellekt direktörü Rubén Salazar ise ülkede son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarının artmasında önümüzdeki aylarda yapılacak seçimler ile yerel yasa yapıcılarının, belediye başkanlarının ve federal kongre üyelerinin de belirlenecek olmasının etkili olduğu görüşünde.

Meksika’da 6 yılda bir yenilenen seçimlerle Devlet Başkanlığı, Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri 1 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 14:57

www.evrensel.net