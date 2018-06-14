Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de konuşmayacağı ileri sürüldü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, TRT’de propaganda konuşması yapmayacağı ileri sürüldü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da yapılacak seçimler için Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) 17 Haziran’da yapılması kararlaştırılan TRT’deki propaganda konuşmasını yapmayacağı belirtildi. Söz konusu bilgi, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Star Gazetesi tarafından ortaya atıldı. Ancak ne Erdoğan'dan ne de partisinden doğrudan bu yönde yapılmış bir açıklama yok.

Servis edilen haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT’deki propaganda konuşmasına katılmama kararı aldığı öğrenildi” denildi.

Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin 10 dakikalık propaganda konuşması yapmak üzere yaptığı başvurular sonucunda geçtiğimiz haftalarda YSK kura çekimi yapılmıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, başvuru yapmadığı için kuraya sokulmamış, diğer adaylar için konuşma gün ve saatleri kura ile belirlenmişti. Kura sonucunda 17 Haziran’da sıralama olarak Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener konuşması, 23 Haziran’da ise Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş’ın konuşması kararlaştırılmıştı.

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde bulunması nedeniyle TRT ekibi çekimleri 12 Haziran Salı günü cezaevinde yapmıştı.

Gazete’nin Erdoğan’ın propaganda konuşmasını yapmayacağı yönündeki haberinde “24 Haziran seçimleri, Cumhurbaşkanı adaylarının, özel televizyon yayınları nedeniyle, resmi propaganda konuşmalarına rağbet göstermediği bir seçim süreci oldu” ifadelerini kullanması da şaşırttı.

Zira kısa süre önce HDP tarafından paylaşılan raporda, devlet kurumu olarak tarafsız olması gereken TRT’nin 1 Nisan 2015-7 Haziran 2015 tarihlerini kapsayan seçim yayınlarında AKP’nin 188, CHP’nin 14, HDP’nin 3 ve MHP’nin ise 7,5 saat yer aldığı paylaşılmıştı. Yine aynı zaman aralığında A Haber, ATV, Kanal 24, Beyaz TV, Ülke TV, TGRT, Kanal 7 ve Kanal A gibi AKP’ye yakın havuz medyasında ise, HDP ile ilgili toplamda 492 dakikalık yayın yapıldığı ancak 415 dakikasının HDP hakkında anti-propaganda içerikli yayınlar olduğu tespitine yer verilmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 14:29

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