‘Hafif bayram sofraları kurun’

Bayram sofralarında hafif yiyecekler tercih etmek sağlığınız için yerinde bir karar olacaktır.

Ramazan ayının bitmesiyle beraber normal beslenme düzenine geçişte bazı sağlık sorunları yaşanabiliyor. Ramazan Bayramı’nda doğru ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlara göre, kültürümüzde çok önemli bir yeri olan bayram sofraları hafif olmalı. Kızartmalar, yağlı ve salçalı yemekler, şerbetli tatlılar yerine, zeytinyağlı sebze yemekleri, salatalar ve sütlü tatlılar tercih edilmeli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, ramazan ayı boyunca uzun süren açlık ve susuzluk hissinden sonra, vücudun tekrar normal beslenme düzenine geçmesinin kolay olmayabileceğini kaydetti. Örkçü, yaşanabilecek olası sorunları şöyle sıraladı: “Yavaşlayan metabolizma, uzun süren açlık ve iki öğünle beslenmeye alışmış bir mide bağırsak sisteminde; mide bulantısı, iştahsızlık, gaz sancısı, az tüketilen lifli besinlerden dolayı kabızlık başlıca sorunlardandır. Bunun yanı sıra metabolik rahatsızlığı olan kişilerde alınan yüksek kalorili besinler karşısında ani şeker yükselmeleri, tansiyon problemleri, kalp, damar rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Ayrıca vücudunuza aldığınız yüksek kalorili ürünlerin, vücudunuzda ağırlık artışına neden olduğunu da görebilirsiniz.”

BAYRAM İKRAMLARINA DİKKAT!

Bayram ziyaretlerinde sunulan ikramların kabul edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Özden Örkçü, “Bayram ziyaretleri; misafir için yapılan tatlılar, börekler, hele ki bir de sunulan ikramları geri çeviremiyorsanız, ciddi sorununuz var demektir. Gidilen her bayram gezmesi, sunulan her tabak şimdiden midenizi doldurdu, aldığınız kalori mi? Ondan hiç bahsetmiyorum bile” uyarısında bulundu.

‘İLK KAHVALTI ÖNEMLİ’

Bayram sabahının ve bayram kahvaltısının kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Kahvaltının en önemli öğün olduğunun belirten Özden Örkçü, şunları söyledi: “ Bayram sabahı uzun açlık sonrası yapılacak ilk kahvaltının da büyük önemi vardır. Kalktığınızda aç karnına 1 bardak ılık limonlu su ve 3 kuru kayısı almanız ramazan sonrası yaşanan şişkinlik ve kabızlık şikayetlerinin azalmasına sebep olacaktır. Uyandıktan sonra 30 dakika içinde mutlaka kahvaltı edilmelidir. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net