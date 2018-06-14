Mehdi Eker: Kürtlerini dilini yasaklayan CHP ile HDP kol koladır

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 'CHP, bugün HDP ile kol koladır. O zaman bizim ikisine birden hesap sormamız gerek' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, CHP'nin Kürtlerin dilini yasakladığını söylerken Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da yaptığı mitinge değinerek "CHP, bugün HDP ile kol koladır. O zaman bizim ikisine birden hesap sormamız gerek" ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da 24 Haziran'daki seçimler için çalışmalarını sürdüren Eker, Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarların da katılımıyla düzenlenen konuştu. Eker, Kürtlerin 'Kürt sorunu' olmadığını, PKK sorunu olduğu görüşünü dile getirdi.

Bu sorunları aşma yolunun tarihinin 24 Haziran seçimleri olduğuna dikkati çeken Eker, şöyle devam etti:

"Dicle ilçesinde HDP'li belediyelerin 15 yılda yapmadıklarını 16 ayda kayyum büyük titizlikle çalışmış ve yapıyor. Lice ilçesi ise çiçek gibi olmuş. Eğil'in mayasını da hamurunu da biliyoruz. Teröriste pabuç bırakmayacağınızı da biliyoruz. Bu bölgenin yiğit insanları böyle şeylere pabuç bırakmaz. 24 Haziran'da fırsatı değerlendirmezseniz 5 yıl kaybederiz. Artık eskisi gibi terör örgütü üyeleri gelip şehrin içerisinden insanları götürüp haraç alamıyor."

'HDP VE CHP'DEN HESAP SORMAMIZ GEREK'

"FETÖ ile PKK'nın kabloları birbirine bağlıdır. Aynı prizden elektrik alıyorlar, enerjileri ve prizleri aynı yerde. İkisi de birbirine bağlı ve bir yere bağlıdır" ifadelerini kullanan Eker, şu iddiaları dile getirdi:

"Kürtlerin dilini CHP yasakladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Diyarbakır'daki mitingini HDP destekledi. Vaktiyle Kürtlerin kimliğini yok eden, dilini kesen, konuşturmayan, Kürtçe konuşana para cezası veren, Kürt sorununu çıkaran, başörtülüyü dışarı atan, ezanı Türkçe'ye çeviren, bütün bu zulümleri yapan, Kürtlerin alimlerini dar ağaçlarında sallandıran zihniyet olan CHP, bugün HDP ile kol koladır. O zaman bizim ikisine birden hesap sormamız gerek."

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 13:54

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