AA Adil Öksüz'ün eşinin ABD'den görüntülerini servis etti

Anadolu Ajansı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra firari olan Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün ABD'de bulunan görüntülerini servis etti.

Anadolu Ajansı (AA), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan bir daha ulaşılamayan Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün görüntülerini servis etti.

Ajans, Aynur Öksüz'ün New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım’ın evinin önünde görüntülendiğini ve kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullandığını yazdı.

Habere göre Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor. (New Jersey/AA)

Fotoğraf: Stringer/AA Aracılığıyla

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 11:26

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