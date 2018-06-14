Arjantin parlamentosunda tarihi ‘kürtaj hakkı’ tasarısı kabul edildi

Arjantin’de kadınlara yasal ve güvenli kürtaj hakkının verilmesi talebiyle sunulan tasarı 22 saat sonra mecliste kabul edildi.

Arjantin’de parlamento, kadınlara yasal ve güvenli kürtaj hakkının verilmesi talebiyle sunulan tasarıyı görüştü. Meclis oturumu 20 saatten fazla sürerken, kürtaj hakkını savunan on binlerce kadın ve erkek, oldukça soğuk olmasına rağmen geceyi meclis önünde geçirdi. Yasa 22 saatin sonunda 129 “evet” oyuyla meclisten geçti.

Yasa, gebeliğin 14 haftasına kadar kürtaj yaptırmanın yasal olmasını içeriyordu.

20 saatten uzun süre boyunca milletvekilleri kürtaj yasağının kalkmasının lehine ve aleyhine konuşmalar yaparken, oturuma damgasını kürtaj karşıtı milletvekili Estela Regidor’un “Köpeklerimiz hamile kaldığında onlara kürtaj yaptırmıyoruz, yavrularını hediye ediyoruz” sözleri vurdu. Arjantinliler sosyal medyadan Regidor’a tepki gösterdi.

Öte yandan kürtajın yasallaşmasını savunan vekillerin konuşmalarında ise öne çıkan konu kadın sağlığı oldu. Yasal da yasak da olsa kadınların kürtaj yaptırmak zorunda kaldıklarının toplumsal bir gerçek olduğuna dikkat çekilen konuşmalarda, güvenli kürtaj hakkının tanınmasının bir kadınların sağlığı için bir zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

Son oylamada ise 129 “evet”le yasa Arjantin meclisinde kabul edildi. Ancak Senato’nun da yasayı onaylaması gerekiyor.

On binlerce kadın ve erkek Arjantinli ise uzun saatler boyunca parlamento binası yakınında kadınlara yasal ve güvenli kürtaj hakkının verilmesi talebiyle nöbet tuttu. Kürtaj hakkı yanlıları yeşil fularlar takarken, yine meclise yakın başka bir bölgede eylem yapan kürtaj hakkı karşıtlarının sayısı ise birkaç yüzü geçmedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 17:14

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