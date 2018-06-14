Arjantin parlamentosunda tarihi ‘kürtaj hakkı’ oturumu

Arjantin'de on binler, 16 saattir parlamento binası yakınında kadınlara yasal ve güvenli kürtaj hakkının verilmesi talebiyle nöbet tutuyor.

Arjantin’de parlamento, kürtaj hakkının yasallaşması ve kürtaj yaptıranlara yönelik cezaların kaldırılması talebiyle sunulan taslağı tartışıyor.

16 saattir devam eden oturumda saat 10.15 itibariyle 126 milletvekili kürtaj hakkının yasalaşmasını savunurken 125 milletvekili ise kürtaj yasağının sürmesinden yana olduklarını açıkladı. 3 milletvekilinin kararsız olduğu belirtilirken oturum devam ediyor.

On binlerce kadın ve erkek Arjantinli ise 16 saattir parlamento binası yakınında kadınlara yasal ve güvenli kürtaj hakkının verilmesi talebiyle nöbet tutuyor.

Yasa kabul edilirse gebeliğin 14 haftasına kadar kürtaj yaptırmak serbest olacak. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 10:54

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