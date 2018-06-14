Kullanıcılar problem yaşamaya başladı; WhatsApp çöktü mü?

Sabah saat 08.45 civarı erişime kapanan 'WhatsApp çöktü mü?' sorusunu gündeme getirirken 09.30'da yeniden açıldı.

Milyonlarca akıllı telefon ullanıcısının mesajlaşmak için kullandığı uygulamaların başında olan WhatsApp'a Dünya genelinde erişim problemi yaşanmaya başladı.WhatsApp'ın kurucularından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmezken kullanıcılar, "WhatsApp'a ne oldu? WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor?" gibi sorularına cevap aramaya başladı.

09.30 ise yeniden erişime açıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 09:33

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