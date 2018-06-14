Emisyon skandalıyla gündeme gelen Alman otomotiv markası Volkswagen'e 1 milyar avro para cezası verildi.

Alman otomotiv markası Volkswagen (VW), karbon emisyonu skandalı nedeniyle 1 milyar avro para cezasına çarptırıldı. Braunschweig Savcılığı, şirketin 2007'nin ortasından 2015'e kadarki dönemde karbon emisyonunu düşük gösteren hileli yazılıma sahip 10 milyondan fazla dizel motorlu otomobil sattığına hükmetti. Bu, ülkede bir şirkete verilen en yüksek para cezası.

BBC Türkçe'den aktarılan haberde, "Dizel krizinden" kendilerinin sorumlu olduğunu kabul eden VW yetkilileri, temyize gitmeyeceklerini açıkladıği belirtildi. Emisyon skandalının toplam maliyeti ise, bundan çok daha fazla.

Volkswagen'nin ABD operasyonlarının başındaki isim Michael Horn ABD'li yetkililere karşı dürüst olmadıklarını itiraf etmiş, "Dürüst davranmadık ve işi batırdık. Özür dileriz" demişti. (HABER MERKEZİ)

Volkswagen yöneticisine dizel skandalı sebebiyle 7 yıl hapis

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 08:34

www.evrensel.net