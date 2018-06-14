Filistinlilere uluslararası koruma öngören tasarı BM'de kabul edildi

Filistinli sivillere 'uluslararası koruma' sağlanmasını öngören karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na taşınan ve Filistinli sivillere 'uluslararası koruma' sağlanmasını öngören karar tasarısı kabul edildi. Tasarı; 120 'evet', 8 'hayır', 45 de 'çekimser' oy aldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Halley'in tasarıda değişiklik öngören ve Hamas'ın kınanmasını isteyen önerisi 66 'evet' 73 'hayır' 26 'çekimser' oy ile Genel Kurul'da kabul edilmedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde, daimi üyelerden ABD'nin 'veto' yetkisini kullanarak geri çevirdiği tasarı, New York'taki BM Genel Merkezi'nde oylamaya sunuldu.

Hiçbir üye ülkenin 'veto' yetkisi bulunmayan 193 üyeli Genel Kurul'da alınacak kararın yaptırım yetkisi bulunmuyor ancak uluslararası toplumun görüşünü yansıtıyor.

Tasarı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'İsrail işgali altındaki Filistin'de sivil halkın güvenliğini, korunmasını ve refahını sağlamanın yollarını ve araçlarını, uluslararası koruma mekanizmalarını harekete geçirmek için önerilerini' 60 gün içinde bildirmesini de kapsıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklamada "Filistinli sivillere yönelik katliamın faillerinin hesap vermelerinin sağlanması için BM Genel Sekreteri’nin ivedilikle kararın gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri, Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerine yer verildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 01:25

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