Mersin'de konuşan Buldan: Elinden gelse Edirne’yi haritadan silecek

Tarsus'ta konuşan Pervin Buldan, 'Erdoğan elinden gelse Edirne’yi haritadan silecek. Çünkü Selahattin Demirtaş onun kabusu oldu' dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Mersin’e gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Partisinin Tarsus Kadın Seçim Bürosu açılışında konuştu. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Edirne’de rehin olarak tutulduğunu söyleyen Buldan "Recep Tayyip Erdoğan elinden gelse Edirne’yi haritadan silecek. Çünkü Selahattin Demirtaş onun kabusu oldu. Her gece rüyalarına giriyor. Uyuma ki rüya görme Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Buldan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

♦ Mersin bir barış kentidir, demokrasi kentidir. Bu kent Yaşar Kemal’in dediği gibi; “bir güller bahçesidir”. Bu güller bahçesinde, bu çiçek bahçesinde her türlü çiçeğin olduğunu biliyoruz. Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Alevilerin her kesimden, her inançtan, insanların barış içinde yaşadığı bu kentte sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum.

♦ AKP hükümeti bu kenti öyle bir halle getirdi ki; Türk’ün Kürde bakış açısı değişti, mezhepçilik anlayışını getirdiler. Bu kenti nefessiz bıraktılar. Akkuyu Termik Santralini bu kente yaparak sizlerin geleceğini tehlikeye attılar. 24 Haziran’dan sonra bu kent barışına, özgürlüğüne kavuşacaktır.

♦ Halkların bir arada yaşamasına tahammülleri yok. Onun için bizleri hedef alıyorlar. Onun için Akdeniz Belediyemizi hedef aldılar. Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımızı görevden aldılar. Yerlerine kayyım atadılar. Önümüze koyulacak ilk seçimlerde size yapılan bu haksızlığa en güzel cevabı vereceksiniz, en güzel dersi seçim sandıklarında verecek Mersin halkı.

♦ Onların tahammülsüzlüğü sadece Akdeniz Belediyesi’ne olmadı. Kürdistan’daki tüm belediye Eş Başkanlarımızı görevden aldılar, yerlerine kayyım atadılar. O kayyımlar Kürt halkının tarihsel değerlerine her zaman hakaret ettiler. Kürt halkının değerlerini parçalamaya çalıştılar. Ehmedê Xanî’nin, Uğur Kaymaz’ın heykellerini paramparça ettiler. Buradan söz veriyoruz. Yerel seçimlerinde bütün bu hakaretlere en iyi dersi sandıkta vereceğiz. Kürt tokadı atacağız.

♦ Onların tahammülsüzlüğü bunlarla sınırı kalmadı. Milletvekili arkadaşlarımızı tutukladılar, bir kısım arkadaşlarımızın milletvekilliklerini düşürdüler, cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş’ı rehin aldılar. İmralı Cezaevinde ağırlaştırılmış tecrit başlattılar. Onlar Kürt halkının bütün değerlerine saldırdılar. Buradan sizlere bir kez daha söz veriyoruz. 24 Haziran bunların son kullanma tarihi olacak. Onları sandığa gömeceğiz.

♦ Elbette HDP bu ülkenin umududur. Barış içerisinde, eşit bir yaşamı isteyen Türkiye halkları, 24 Haziran’da tercihini aydınlıktan, barıştan, adaletten yana kullanacak. Onların tek adamlığına karşı çoğulculuğu savunan bir parti olarak, faşizme karşı demokrasiyi savunan bir parti olarak, sizlere söz veriyoruz; HDP güçlü bir temsiliyetle parlamentoya girdiği andan itibaren bu bahar bir başka olacak.

♦ Bunun için çok çalışmamız lazım. Barajı geçiyoruz anlayışıyla çalışmalarımız durmasın. Gece gündüz çalışacağız. Ev ev dolaşacağız. Herkesin yüreğine dokunacağız. Onların bizi barajın altında bırakma anlayışına karşı omuz omuza vereceğiz.

♦ 24 Haziran tarihinden sonra Türkiye halklarının, Türklerin, Arapların, Ermenilerin birlikte yaşadığı bir Türkiye’yi hayal etmek çok zor değil. Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye’yi hayal etmek çok zor değil. Bu bir rüya değil bu rüya gerçekleşebilir. Hep birlikte gerçekleştireceğiz

♦ Birkaç gündür bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim cumhurbaşkanı adayımızı diline dolamış. Düne kadar idamdan bahsediyordu. Eline ip almış Selahattin Demirtaş’ı idam etmekten bahsediyordu. Bugün de diyor ki ”Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı yanlış olmuş bu yanlışı düzeltmek gerekiyor” diyor. Sen YSK Başkanı mısın? Sen nasıl bu kararı veriyorsun? Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı onaylanmıştır. Hüküm aldığı bir cezası yoktur.

♦ Demirtaş, şu anda Edirne’de rehin olarak tutulmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan elinden gelse Edirne’yi haritadan silecek. Çünkü Selahattin Demirtaş onun kabusu oldu. Her gece rüyalarına giriyor. Buradan kendisine tavsiyede bulunuyoruz; uyuma. Uyuma ki rüya görme. Uyuma ki rüyalarına Demirtaş girmesin. O uyudukça inanın her gece rüyalarına Selahattin Demirtaş ve HDP girecek. Ama korkunun ecele faydası yok, gidiyorsun Recep Bey, Abbas yolcu!

♦ Son demlerini yaşıyorlar, 24 Haziran’da onlara güle güle diyeceğiz. Bu ülkeyi barış içinde yöneteceğiz. Bize güvenin HDP’ye güvenin, Selahattin Demirtaş’a güvenin bizim anlayışımıza güvenin.

♦ Mersin halkına güveniyoruz. 24 Haziran hepimiz için fırsat. İki şeyden birini tercih edeceğiz. Ya karanlıktan, Erdoğan’dan yana devam diyecek Türkiye halkları ya da “hayır biz özgür, birlikte bir yaşam istiyoruz” diyecekler.

♦ Sizlerin bu coşkusundan anladım ki, HDP 24 Haziran’da burayı silip süpürecek. Bu coşku sadece burada da yok. Kürdistan’ın her tarafında var. Amed’de, Botan’da, Serhad’da var. Bu coşku, bu hava Türkiye’nin her yerinde var. Ege de Marmara da var. Türkiye’nin her yeri HDP’nin bayraklarıyla donanmış. Her yerde HDP havası var. Bu hava 24 Haziran’a da yansıyacak.

♦ Ben şöyle bir bilgi aldım: Mersin’de sandık müşahitliği için başvuru yapan kadınların elinin değdiği yerde gül biter. Orada hırsızlık olmaz. Biliyorsunuz AKP hırsızlığı ile ünlüdür. O yüzden asla izin vermeyin. Oylarınıza sahip çıkalım. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 00:39

