Fenerbahçe Doğuş üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında TOFAŞ'ı 94-64 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında TOFAŞ'ı 94-64 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 3, son 5 senede 4, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Doğuş, kupa sevincini doyasıya yaşadı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadelenin bitiminin ardından büyük bir coşku yaşanırken, başkan Ali Koç ve yöneticiler de parkeye inerek oyuncuların sevincine ortak oldu.

İlk olarak ikinci sırayı alan TOFAŞ takımı ödülünü alırken, Fenerbahçe taraftarları Bursa ekibinin oyuncularını ve teknik heyetini alkışladı.

Daha sonra Fenerbahçe Doğuş oyuncuları ve teknik heyet üyeleri tek tek anons edilerek sahneye çıkarken, tüm oyuncular kendileri için hazırlanan ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkililerinden aldı.

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Ardından şampiyonluk kupası kaptan Melih Mahmutoğlu'na verilirken, Melih kupayı kaldırdı ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda büyük bir coşku yaşandı.

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Kurulan platformda takımla birlikte yer akan Başkan Ali Koç, başantrenör Zeljko Obradovic'e sarılarak kendisini tebrik etti.

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Kupayı aldıktan sonra tribünlere giden Fenerbahçeli oyuncular, taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar söyleyerek şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 00:06

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