Soylu: Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphe var

Bakanı Süleyman Soylu, 'Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphe söz konusudur' dedi.

Anadolu Ajansı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphe söz konusudur" açıklaması yaptığını aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunup bulunmadığına ilişkin güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda somut bir şey söylemeyeceğini belirtmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 00:41

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