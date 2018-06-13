NTV'ye konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Millet İttifakı'nın Mecliste devam etmesini diliyorum' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, NTV'de Oğuz Aksever'in sorularını yanıtladı. İkinci tura kalırsa CHP'nin adayını destekleyeceklerini en başında ifade ettiklerini hatırlatan Akşener, "Bunda bir değişiklik yok. 'Millet İttifakı'nın da Mecliste devam etmesini diliyorum" dedi. "TİKA'yı kapatacağız" diye bir beyanlarının olmadığını belirten Akşener "Ben sadece YÖK'ü kapatacağımızı ve TRT'yi satacağımızı söyledim" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

'KANITLAMAYAN ŞEREFSİZDİR'

♦ Bütün korkutmalara rağmen çok büyük kalabalıklara sesleniyorum. FETÖ'den talimat aldığımı iddia eden bunu kanıtlamakla mükelleftir. Devlet adamlığına ciddiyet yakışır. Bunu kanıtlamayan şerefsizdir.

♦ Terör örgütlerine karşı devletimizin imha edici bir davranış uygulaması halinde biz devletimizin arkasında oluruz. Ama bunu iç politikanın öznesi yapılmaması lazım. Davulla, zurnayla yapılmaz. Karşıdakiler önlem alır. Bu da iç politikanın öznesi olduğunun kanıtı.

'MEGRİ MEGRİ DİYE BEN AĞLAMADIM'

♦ Habur rezaletini ben yapmadım. Çadır mahkemelerini ben kurdurmadım. Megri megri diye ben ağlamadım. Hendeklerin kazılmasına ben göz yummadım. O açılan hendekleri kapatmak için 700 tane şehit verdik. Bunlar unutuldu. Ben terör mücadelesini ciddi bir iş olarak görürüm. O ciddi işte kayıplar olur, o kayıplar sizin evlatlarınızdır. Bunun gayri ciddi yapıldığını görüyorum. Bu devlete yakışmaz.

♦ Bugüne kadar doğuda seçmen HDP ile AKP arasına zorlanıyordu. Batıda ise CHP ile AKP arasında bir seçime zorlanıyordu. Şimdi İYİ Parti iyi bir alan oluşturdu. AKP'nin oy oranını yüzde 48 olarak alırsak, 33'ü Erdoğan'a aidiyet duyan insan kitlesi. Bir diğeri AKP'den yorulmuş insanlar. Bu insanlar yol arıyor ama Erdoğan'ın yıpranmasını istemiyor. Bir diğeri ise daha önce muhalefete de oy vermiş insan kitlesi. Ama daha önceki seçimlerde oy verdikleri muhalefet, onları hayal kırıklığına uğratmış. Bu 3 seçmen tipinden, bize yönelen tarafı sayarsak, birinci seçmen kitlesi daha önce muhalefet tarafına geçen kitle, ikinci kitle Erdoğan'ı seven sayan ama yıpranmasını istemeyen kitle.

♦ İkinci tura CHP'nin adayı kalırsa destekleyeceğimizi en başında ifade ettik. Bunda bir değişiklik yok. 'Millet İttifakı'nın da Mecliste devam etmesini diliyorum.

'TİKAYI KAPATACAĞIZ' DİYE BİR BEYANIMIZ YOK

♦ TİKA'yı kapatacağız diye bir beyanımız yok. Şöyle bir beyanımız var: AFAD'ından başka arpalık kurumları tek tek gözden geçireceğiz. Ben sadece YÖK'ü kapatacağımızı ve TRT'yi satacağımızı söyledim.

♦ TİKA'yı inceledik ve çıkan sonuç: TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyor, faturasız. Bu paranın nereye gittiği belli değil. 6,5 milyar doları vergilerimizden gidiyor.

♦ Bu akşam Diyarbakır'a gideceğim. Oradaki köy okullarına bakın, Kocaeli'deki köy okullarına bakın bitik halde. Ama Kamboçya'ya ilkokul yapmışlar. Bu kurumlar bu kadar büyük paraları nerelere harcadıklarının hesabını vermek zorunda.

♦ TİKA için "Pensilvanya'dan talimat aldı" dedi Başbakan. Devlet yönetimi ciddi iştir. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı emrinizde. Birer talimatınıza bakar inceletmeniz. İnceletin madem tutuklayın beni.

'KREDİ BORÇLARINI SİLECEĞİZ'

♦ 4,5 milyon insanın kredi borcu var. 100 liralık borçlar, 10 liraya satılyor zaten bankalar tarafından. Bunlar para alıp batırmışlar değil, günlük hayatını devam ettirebilmek için almışlar. Şehit aileleri var, gazi aileleri var. Biz bunların tamamını sileceğiz. Bu sadece 8 milyar TL tutuyor. Bir defaya mahsus. 2018 Bütçesi'nin yüzde biri. Bakanların torunlarının, gelinlerinin araç kirası fiyatı.

♦ Sayın Erdoğan her şey biliyor. Ekonomi, müfredat, eğitim… Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem, ekonomistleri yöneteceğim. Merkez Bankası'na faizi indir, kaldır demeyeceğim, denmemesi lazım zaten siyasetçiler tarafından.

♦ Türkiye'de uzun bir zamandır hiçbir şey üretmiyor. Dünya, Endüstri 4.0'ı konuşurken, biz sanayisizleştirildik. 2,5 trilyon dolar vergi toplandı. Teknoloji konusunda bir yatırım yapıldı mı? Fabrika yapıldı mı?

♦ Tarımda Türkiye kendi kendine yeten bir ülkeydi. Bugün geldiğimiz noktada Konya'da 800 milyon dolarlık buğday alınmış. Dünyada bütün ülkeler çiftçileri koruyor, biz çiftçileri küstürüyoruz. Kalkınma kırsaldan başlamalı. Böyle bir model olmalı, ben bundan söz ediyorum.

'ÜRETİME YÖNELİK 50 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ'

♦ Türkiye'nin en büyük projelerini müteahhitlere yaptıracaksınız, hazine garantisi, müşteri garantisi vereceksiniz. Millet Kıraathanesi'ni kendiniz yapacaksınız. Devlet böyle bir şey değil. Yılda 50 milyar dolar üretime yönelik yatırım yapacağızi istihdam sağlamaya yönelik. İnovasyona yönelik mesela destek veriyoruz, ama pazar desteği vermiyorum ülke olarak. Mevzuat buna uygun değil bunu düzelteceğiz.

'ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA EN HAZIRLIKLI PARTİ BİZİZ'

♦ Asgari ücret konusunda bizim farkımız en hazırlıklı siyasi parti olmamız. Ekonomi kadromuz çok iyi. Sosyal politikalar kadromuz çok iyi. Durmuş Yılmaz, Ayfer Yılmaz gibi isimleri tanıyorsunuz, boş vaatler içine girmez bu isimler. Türkiye yoksullaştırılıyor, bu yolsuzluk üzerinden siyasi rant sistemi var. Bu sistemi bitireceğiz, o zaman pazar hareketlenecek.

♦ Mardin'den Aziz Sancar çıktı. İzmit'te doğmuş küçük bir memurun kızı Meral Akşener'i siyasetçi yapan sistemi ortadan kaldıran bir eğitim politikası var. Eğitim sınıflar arası geçişkenliği sağlayan bir şeydir artık böyle değil. Şimdiki zamanda öğrenciler, öğretmenlere not veriyor. Müfredatın sürekli değişmediği, sorgulayan, bilimsel bir kafası olan öğrencilerin yetiştiği bir eğitim politikası vaat ediyoruz.

'DOKTORLAR ŞEHİR HASTANELERİNDE ESİR'

♦ Daha küçük ve hastanın daha rahat ulaşabileceği bir sağlık politikamız var. Şehir hastanelerine garanti verilmiş, doktorlar burada esir. Doktorlara performans sistemi geldi. Hasta bakma sayısı, iğne yapma sayısına bakılıyor. Doktorla hasta karşı karşıya getirildi. Doktorlar dayak yiyor, hastalar bakılmıyor. Üniversite hastanelerinin içi boşaltıldı. Üniversite hastanesi hem öğrenci yetiştirir, hem önemli hastalıkları tedavi eder. Şimdi gidiyorsunuz malzeme yok. Sağlık konusu küçük hastalıklarda iyi ama ölümcül hastalıklarda durum çok kötü.

'ASKERLİK İÇİN PLANLAMA YAPTIK'

♦ İlker Başbuğ'un başlattığı daha profesyonel Ordu sistemi devam ediyor. Ama biz asker milletiz. Her evden asker çıkmasının manevi yönü var. Biz gençlerimize kısaltılmış ama bir şeyler de öğrenen bir askerlik planlaması yaptık. Gençler zor buldukları işten atılma korkusuyla askere gidemiyor. Bunu çözeceğiz planlamalarımızı yaptık. Seçildikten sonra bedelli için orduya zafiyet verecek bir sistem bulursak niye olmasın?

'KULELİ VE GATA'NIN AÇILMASI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ'

♦ Kuleli ve Işıklar Askeri Lisesi, GATA'nın açılması bizim birinci önceliğimizdir. Çocukları FETÖ'ye kaptırdıysanız suç sizindir, binalara savaş açamazsınız. Liselerdeki 13-14 yaşındaki çocukları FETÖ'ye kaptırmayın. Çocuklar birilerinin eline düşmüşse siz suçlusunuz. O gariban çocuklar, 5 günlük erler müebbet alabilir mi? Komutanına ‘Hayır' diyebilir mi? Bu komutanları oraya getirenler nerede?

'500 LİRA VATANDAŞLIK MAAŞI VERECEĞİZ'

♦ Gençlere iş vermek, devletin görevidir. Çocuklar mezun olunca ailesinden para almamak için sabah yatıyorlar, gece uyanık oluyorlar. İş bulana kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Bunun kaynağını da söyleyeyim size, devletin satın alma olayını tek elde toplayacağız, oradan para gelecek.

'TRT'DE AHMAKLAR ZENGİN EDİLİYOR'

♦ TRT'yi özelleştireceğim 2,5 milyar Lira da oradan geliyor. TRT'de ahmaklar zengin ediliyor. Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. 4 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesini sağlayacağız. 150 milyar TL de oradan geliyor, o da cepte. 8 milyar TL de bakan yakınlarının araba kiraları, ev kiralarından geliyor.

♦ 3,5 milyon çocuk gece uyudu ve karnı aç uyudu. Devlet vatandaşını aç bırakamaz. Sosyal politikalar olması lazım.

'ŞIRNAK'TAKİ BİRİNCİ SORUNLA EDİRNE'DEKİ BİRİNCİ SORUN AYNI'

♦ Kürt sorunu derseniz, Kürtlerin bir sorun olduğunu bilinçaltına işlersiniz. Bu etnik ayrıştırmaya girer. Biz buna bir karar vereceğiz. Demokrasinin tam ve kamil uygulandığı ülkede siz bireysel özgürlükler üstünden sopa yer misiniz? Kürtlerin bütün sorunlarının bir grubun cebinde olduğu söylenirse, bu demokrasiye hakarettir. Bunun daha dün şikayet edilen ağalık sisteminden ne farkı var? Şırnak'taki birinci sorunla, Edirne'deki birinci sorun aynı: ‘genç işsizliği'.

'TÜLBENT NEFES ALMANIN SEMBOLÜDÜR'

♦ Kadının istihdamı çok önemli. Kamuda yüzde elli kota getireceğiz. İngiltere'de bir sistem var. Çok büyük holdinglerin yönetim kurullarında kadın olması için zorlayıcı tedbirler var. Tülbent, Türkiye'de nefes almanın sembolü ve kadına ait bir şeydir. Her şeyde var. Tülbentler sandıklarda olur. Tülbent alın teridir, emektir.

'NÜFUS CÜZDANI OLAN HERKES TÜRKİYE'NİN SAHİBİDİR'

♦ Biz kirada oturuyoruz. Devlet yardımı almadık. Ama çocuk karne parasını getiriyor mesela bu beni mutlu ediyor. Tuzu kuru kesimden pek bir katkı yok.Türkiye'de liyakatın ortadan kalktığı, soruların çalındığı, manevi değerlerin ortadan kalktığı paraya dair ne varsa onun yükseldiği, bir süreçteyiz. Türkiye'nin 81 milyonun bu ülkenin sahibi olduğunu söylüyoruz. Nüfus cüzdanı olan herkes bizim gözümüzde eşittir. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 23:29

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