Sanatçılardan oy kullanma ve oylara sahip çıkma çağrısı: #SandıkPeşine

Ünlü oyuncular, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullanma ve oylara sahip çıkma çağrısı yapan bir video hazırladı. Aralarında Mert Fırat, Şevket Çoruh ,Berna Laçin, Fırat Tanış gibi Oyuncular Sendikasına üye pek çok ünlü oyuncunun yer aldığı video Twitter, Facebook ve YouTube üzerinden #SandıkPeşinde etiket iile yayınlandı. (HABER MERKEZİ)

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