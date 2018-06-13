Sanatçılardan oy kullanma ve oylara sahip çıkma çağrısı: #SandıkPeşine

Ünlü oyuncular, hazırladıkları video ile 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde oy kullanma ve sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Aralarında Fırat Tanış, Şevket Çoruh, Berna Laçin, Mert Fırat'ın ve daha birçok ünlü ismin olduğu ve #SandıkPeşine etiketi ile paylaşılan video 24 Haziran'da oy kullanma ve sandıklara sahip çıkma çağrısı yapıyor. Sosyal medya platformlarında "Sandık peşine" adlı hesaptan yapılan video paylaşımlarında Oyuncular Sendikası üyesi ünlü oyuncular, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanma ve oylara sahip çıkma çağrısı yapıyor.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 23:18

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