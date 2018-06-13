Koçyiğit’in damadına verilen Konyaaltı Plajı'nın açılışı Erdoğan'dan

İhalesi 'Bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek' diyen Hülya Koçyiğit’in damadına verilen Konyaaltı Plajı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Yusuf YAVUZ

Antalya

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili Konyaaltı Plajı, geçtiğimiz Mart ayında yapılan ihale ile ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar A.Ş. ile Antalya merkezli TURSETALYA firmalarının oluşturduğu ortak girişim grubuna verilmişti. Toplam 40 işyeri ile 30’dan fazla plaj işletmesinden oluşan ticari alanları 8,5 milyon lira bedelle kiralayan şirket, 8 yıl boyunca toplamda 6,5 kilometrelik alanda işletmecilik yapmaya hak kazandı. “Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek” sözleriyle gündeme gelen oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadının işleteceği plajı, bayram tatili için Antalya’ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak. Şarkıcı Murat Boz da açılışta ücretsiz bir konser verecek.

TEK FİRMANIN KATILDIĞI İHALEYİ DAMADIN ŞİRKETİ VE ORTAĞI ALDI

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle baştan sona yenilendi. Konyaaltı Varyantı ile Boğaçay arasında kalan proje alanı, geçtiğimiz mart ayında yapılan ve tek şirketin katıldığı ihale ile AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alkoçlar A.Ş. ile Antalya TURSETALYA ortak girişim grubuna verildi. 53 büfe, 1 çay bahçesi, 12 tuvalet ile şemsiye ve şezlong alanlarından oluşan ticari alanları 8,5 milyon lira bedelle kiralayan şirket, 8 yıl boyunca toplamda 6,5 kilometrelik alanda işletmecilik yapmaya hak kazandı.

BELEDİYE SAHİLE ÜCRETSİZ MÜŞTERİ TAŞIYACAK

“Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek” ifadeleriyle gündeme gelen Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait olan Bursa merkezli Alkoçlar Turizm ile Suat Ünver’e ait TURSETALYA A.Ş.’nin birlikte işleteceği sahilin toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise projenin uygulandığı alana ulaşımı ücretsiz yapma kararı aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

‘Sahil Antalya Yaşam Parkı’ adını alan toplam 6,5 kilometrelik kıyı alanında 30’dan fazla plaj işletmesi bulunuyor. Aylardır inşaat çalışmaları yüzünden şantiye alanına dönen Konyaaltı sahilinin bayramın ikinci günü olan 16 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacağı belirtildi. Çeşitli gösterilerin de yer alacağı açılışta şarkıcı Murat Boz da ücretsiz bir konser verecek.

BELEDİYE BAŞKANI TÜREL: ORAYA ÖZEL HAT KOYACAĞIZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projenin uygulandığı sahilde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Antalyalılara Varyant’ın başından Konyaaltı’nın sonuna kadar toplu ulaşım artık ücretsiz olacak. Oraya özel hat koyuyoruz. Halkı Konyaaltı Sahili’nde ücretsiz taşıyacağız. ANTBİS’lerimiz orada hizmet verecek. Akıllı telefona yeni sistemimizi indirenler çocuğunun koluna güvenlik bileziğini takacak. Nerede, ne yaptığını anında takip edebilecek. Konyaaltı’nda artık canlı müzik olmayacak. Gece saat 12’yi 1 geçe canlı cansız müzik de olmayacak. Gürültü kirliliği de bitecek. Konyaaltı Projemizin Ramazan Bayramı’na yetişmesi için 1650 işçi arı gibi çalışıyor. Bayrama yetiştireceğiz ve inşallah 16 Haziran’da Cumhurbaşkanımızın katılımları ile 1. Yaza Merhaba Festivali’ni de başlatmış olacağız.”

Hülya Koçyiğit: Ülkede baskı yok, aksine herkes fazla özgür

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 22:18

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