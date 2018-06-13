İzmir'de Milli Eğitim, öğrencilerin adres bilgilerini topluyor

İzmir'deki ilçe milli eğitim müdürlükleri, öğrencilerin adres bilgilerini toplamaları yönünde öğretmenlere 'Acil' kodlu yazı gönderdi.

İzmir'de ilçe milli eğitim müdürlükleri, aldıkları talimat üzerine öğretmenlerden öğrencilerin adreslerini toplamasını istedi. Eğitim Sen ise uygulama ile ilgili açıklama yapılmasını talep etti.

İzmir'de pek çok ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilk okul müdürlerinden tüm öğrencilerin isim ve adres bilgilerini Excel tablosu olarak "çok acil" bir şekilde toplamasını istedi. Okul müdürleri de aynı şekilde bu talebi öğretmenlere ileterek yarım gün içinde listelerin hazırlanmasını talep etti.

Adres toplanması ile ilgili gönderilen yazıda herhangi bir gerekçe gösterilmedi ve yasal mevzuata dayandırılmadı. E-okul üzerinden sadece devamsız mektubu yazıldığında görünür olan adres bilgilerinin istenmesi ile ilgili olarak Eğitim Sen İzmir Şubeleri, İzmir İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile görüşme yapsa da bilgi edinemedi.

EĞİTİM SEN ŞUBELERİNDEN AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Eğitim Sen İzmir Şubeleri, İl Milli Eğitim yetkililerinden sorularına cevap vermesini istedi. Açıklamada "Eğitim Sen İzmir Şubeleri olarak öğrencilerimizin yasalarla korunan kişisel bilgilerinin okullardan bu şekilde toplanılmasını kabul etmiyor ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 'kişisel bilgilerin korunması' kanununa aykırı hareket ettiğini düşünüyoruz. Acilen adres bilgilerinin ne amaçla kullanılacağı konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir açıklama yapmasını ve kamuoyunun kaygılarını gidermesini talep ediyoruz" denildi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 22:15

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