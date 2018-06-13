Fed 25 baz puan faiz arttırdı

ABD Merkez Bankası, faiz oranı 25 baz puan arttırdı. 2018 için faiz arttırımı beklentisi ise 4'e yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), oy birliğiyle faiz arttırımına gitti. Faiz oranı 25 baz puan arttırılarak yüzde 1,75-2,00 aralığına yüksetildi

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC), Haziran toplantısından faiz arttırması bekleniyordu. Bu kararla, 2018’de ikinci kez arttırım yapılmış oldu.

2018 yılına ilişkin toplam faiz arttırımı beklentisi de 4’e yükseldi. FOMC, yıl içinde iki kez daha faiz artırımına gidebilir. Bir önceki arttırım beklentisi 3’tü.

Toplantıda Fed’in genişlemeci duruşunu koruyacağı tekrar edildi.

Ek faiz arttırımlarının yüzde 2’lik enflasyon hedefi ve büyümeyle bağlantılı olacağı ifade edildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Dolar, 4.70’e ulaştı - 13 Haziran 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 22:02

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