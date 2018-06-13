KESK İzmir Şubeler Platformu, emekçilerin seçim bildirgesini açıkladı

KESK İzmir Şubeler Platformu, kamu emekçilerinin seçim bildirgesini açıkladı.

Eğitim Sen 2 No.lu şubenin her hafta gerçekleştirdiği basın açıklamasında bu hafta seçim bildirgesi okundu. Açıklamaya Ahmet Şık'ın da aralarında olduğu HDP İzmir milletvekili adayları da katıldı. Basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü İsmail Hakkı Şimşek okudu.

Şimşek, "Kamu emekçileri AKP+MHP'de ifadesini bulan cumhur ittifakına oy vermeyecek, geleceğine sahip çıkacak, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir gelecek için taleplerini daha güçlü savunacak ve takipçisi olacaktır" dedi.

İsmail Hakkı Şimşek, kamu emekçilerinin seçim bildirgesindeki taleplerini şöyle sıraladı:

İnsanca yaşanacak bir ücret Herkesin gelirine göre vergilendirileceği vergi adaleti Kurallı çalışma, iş güvenceli ve kadrolu istihdamın sağlanması, taşeron çalışmanın yasaklanması Performans sisteminin geri çekilmesi Gerici eğitime ve laiklik karşıtı faaliyetlere son verilmesi 12 Eylül hukukunun aşılacağı demokratik dönüşüm için, seçim barajının kaldırılmasını OHAL/KHK rejiminin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması Yargı bağımsızlığını tesis edecek düzenlemelerin yapılması Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesini esas alan siyasal bir program

AHMET ŞIK: 24 HAZİRAN HESAPLAŞMA GÜNÜ OLACAK

Fotoğraf: Evrensel

HDP İzmir Milletvekili Adayı Ahmet Şık da bir konuşma yaptı ve 24 Haziran'ın hesaplaşma günü olduğunu belirtti. Şık, konuşmasında "24 Haziran, demokrasinin araçlarını kullanarak iktidarı ele geçiren bir mafya saltanatı ile hesaplaşma günü olacak. Çocuklarımızın geleceğini gasbedenlerle bir hesaplaşma olacak. Ölümü kutsayıp savaş politikalarını devreye sokan bu savaş baronlarıyla hesaplaşma günü olacak. Yarattıkları korku dalgasıyla hedeflerine koydukları herkesi terörist, vatan haini ilan ederek, bütün topluma korku dalgası yayarak bütün bir ülkeyi talan etmek, yağmalamak için bu korku dalgasıyla bütün herkesi teslim almaya çalışanlarla bir hesaplaşma günü olacak. 24 Haziran günü Türkiye halkları bu demokrasi düşmanlarına, bu savaş yanlılarına diyecekler ki 'Siz teslim olun!'" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında, "Faşizme karşı omuz omuza", "Ne darbe ne ohal demokrasi derhal", "KHK'ler gidecek biz kalacağız" sloganları atıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Çaycuma'da toplanan imzalar Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 22:04

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